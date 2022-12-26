"Упражняется в юморе с собакой". Пес Патрон публично пошутил над Ермаком. Глава ОП отреагировал

"Спокойно, имейте терпения", – написал вечером Ермак.

Спокійно, майте терпіння. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 25, 2022

"Вам таки передали клавиатуру?" – прокомментировал пост пес Патрон, вероятно, подразумевая то, что Ермак часто пишет свои посты с использованием смайлов.

Вам таки передали клавіатуру * — Patron (@PatronDsns) December 25, 2022

Глава ОП спустя время в ответ разместил фото пса Патрона с его страницы, на котором тот запечатлен с дорисованной в графическом редакторе рождественской шапкой на голове.

"Что это тебе на голове нарисовали? Может, настоящую подарить?" – поинтересовался Ермак.

* Що це тобі на голові намалювали? Може, справжнього подарувати? pic.twitter.com/Sw46EGU8QO — Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 26, 2022

"Глава ОП упражняется в юморе с собакой. Обожаю украинский Twitter", – прокомментировали украинцы переписку Ермака и пса Патрона.