"Упражняется в юморе с собакой". Пес Патрон публично пошутил над Ермаком. Глава ОП отреагировал

"Спокойно, имейте терпения", – написал вечером Ермак.
Спокійно, майте терпіння.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 25, 2022
"Вам таки передали клавиатуру?" – прокомментировал пост пес Патрон, вероятно, подразумевая то, что Ермак часто пишет свои посты с использованием смайлов.
Вам таки передали клавіатуру *— Patron (@PatronDsns) December 25, 2022
Глава ОП спустя время в ответ разместил фото пса Патрона с его страницы, на котором тот запечатлен с дорисованной в графическом редакторе рождественской шапкой на голове.
"Что это тебе на голове нарисовали? Может, настоящую подарить?" – поинтересовался Ермак.
* Що це тобі на голові намалювали? Може, справжнього подарувати? pic.twitter.com/Sw46EGU8QO— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 26, 2022
"Глава ОП упражняется в юморе с собакой. Обожаю украинский Twitter", – прокомментировали украинцы переписку Ермака и пса Патрона.
голова офісу Президента вправляється в гуморі із собакою * обожнюю український твітер— пані з деснянського (@ksilitol1) December 26, 2022