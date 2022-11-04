Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться

"Нужно утепляться", – сказали мои люди и запихнули меня в комбинезон. Буду космонавтом. У вас есть теплые вещи? О них очень важно позаботиться уже сейчас. Носки, обувь, куртки. И, кстати, если у вас есть детские и взрослые вещи, которые вы планировали куда-то отдать, – предлагаю отдать их волонтерам или в центры для переселенцев (предварительно спросив, в чем именно нуждаются, и не нужно нести старые порванные вещи, прошу). О, а еще у вас есть такие смешные резиновые штуки, грелки или как они. Что воду заливаешь горячую, и кладешь в кроватку. Может, есть и собачьи такие? В форме уточки, хех!" – написал он.

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