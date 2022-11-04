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04 ноября, 2022
 
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Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться

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Пес Патрон призвал всех утепляться
Пес Патрон призвал всех утепляться
Фото: patron_dsns / Instagram

Пес Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку, 4 ноября в Instagram посоветовал, с чего начинать утепление к зиме.

"Нужно утепляться", – сказали мои люди и запихнули меня в комбинезон. Буду космонавтом. У вас есть теплые вещи? О них очень важно позаботиться уже сейчас. Носки, обувь, куртки. И, кстати, если у вас есть детские и взрослые вещи, которые вы планировали куда-то отдать, – предлагаю отдать их волонтерам или в центры для переселенцев (предварительно спросив, в чем именно нуждаются, и не нужно нести старые порванные вещи, прошу). О, а еще у вас есть такие смешные резиновые штуки, грелки или как они. Что воду заливаешь горячую, и кладешь в кроватку. Может, есть и собачьи такие? В форме уточки, хех!" – написал он.

Контекст:

Патрон – пес породы джек-рассел-терьер. В июле 2022 года Патрону исполнилось три года.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: ГСЧС, пиротехника, пес Патрон
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