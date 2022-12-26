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26 декабря, 2022
 
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Путин в розыске, Зеленский в обнимку с Джонсоном, Трамп на горящем балконе. Журнал The Week поместил на свои обложки карикатуры

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Зеленский и Путин присутствуют на обложках американского и британского The Week
Зеленский и Путин присутствуют на обложках американского и британского The Week
Фото: ЕРА

Британская редакция еженедельного журнала The Week рождественский выпуск издания посвятила людям, о которых было наибольшее количество публикаций в 2023 году. Их карикатурные изображения опубликованы на обложке номера, фото которой размещено 23 декабря на странице редакции в Facebook.

На иллюстрации во главе праздничного стола изображен новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, по правую руку от него в обнимку с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сидит президент Украины Владимир Зеленский, а по левую – король Великобритании Чарльз III c женой, королевой-консортом Камиллой. Над ними на стене висит портрет королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла осенью. Позади компании возле елки стоит американский предприниматель Илон Маск с елочной игрушкой в виде логотипа социальной сети Twitter, которую приобрел в октябре.

За окном автор изобразил в военной форме президента РФ Владимира Путина, которого не позвали на праздник. Он, пока все празднуют, со свирепым видом ногой сбивает голову снеговику. 

https://www.facebook.com/theweekuk/posts/pfbid02hL2Ni1jgWtvhPxXuQeS6rLALxYjQHUgyWiDgFU3P6gzfZ1E4FFva6rxTKxZwFJFfl

Американская редакция The Week также посвятила рождественский номер журнала этой теме, разместив на обложке изображения главных, по ее версии, персоналий 2022 года. Фото обложки опубликовано на странице редакции в Instagram.

На переднем плане изображены президенты США И Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Также на рисунке присутствует Путин – автор поместил его фото на объявлении о розыске, которое повесили на дерево.

Бывший президент США Дональд Трамп изображен на рисунке на охваченном огнем балконе разрушенного дома. 

Глава КНР Си Цзиньпин тоже присутствует на рисунке – его поместили на задний план возле застрявшей в земле российской ракеты.

Теги: США, Великобритания, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, снеговик, Риши Сунак
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