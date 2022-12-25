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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Взрывы в России, раскулачивание олигархов, контрнаступление ВСУ, Си послал Путина. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • поездке президента Украины Владимира Зеленского из Бахмута в Вашингтон и встрече с его американским коллегой Джо Байденом;
  • том, зачем президент РФ Владимир Путин отправил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Китай на встречу к председателю КНР Си Цзиньпину;
  • том, что Путин назвал войну в Украине войной;
  • том, что на самом деле думают россияне о войне;
  • том, что Александр Лукашенко опять полетел к Путину;
  • том, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранен прямо в сердце, которое у него в ягодицах;
  • том, что УЕФА впервые с начала войны проведет турнир в России;
  • том, что в Китае за один день коронавирусом заразились 37 миллионов человек.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Китай, Александр Лукашенко, Джо Байден, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, трансляция, журналисты, ВСУ, олигархи, интервью, Василий Голованов, коронавирус, контрнаступление
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