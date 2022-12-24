"Я вот в последнее время тоже размышляю о том, что памятники [русском поэтому Александру] Пушкину сносят в Украине, отказываются от изучения стихов русских классиков – [Михаила] Лермонтова, [Николая] Некрасова и так далее. Я с неотвратимостью какой-то понял, что, во-первых, это чуждая нам культура, а во-вторых, это культура в результате ничего не сделала для очеловечивания русского народа. Ведь не стали они людьми, читая Некрасова или Пушкина. Ну не стали!" – сказал Гордон.
Журналист отметил, что пороки россиян в своих произведениях еще в XIX веке хорошо описали русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин и русский драматург Александр Островский.
"Они высмеивали их, бичевали. Но ничего не изменилось. Ничего! – сказал Гордон. – Я никому не навязываю свою точку зрения, как всегда. Я говорю себе: "Нужен ли мне Пушкин? Нет. Нужен ли мне Лермонтов? Нет". Это люди из другой культуры, из другого слоя. И самое главное, их творчество не сделало ничего для очеловечивания народа, для которого они писали".
После полномасштабного вторжения России в Украине активизировался процесс дерусификации культурного пространства. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация". "Вы это делаете. За одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики", – подчеркнул глава государства.
По инициативе Министерства культуры и информационной политики в Украине был создан Совет по декоммунизации, дерусификации и деколонизации. Как объяснил глава министерства Александр Ткаченко, ведомство не отвечает за снос или перенос памятников, а также за переименование улиц, но оно может давать рекомендации местным органам власти.
В интервью НВ Ткаченко сказал, что Украине "вряд ли нужны" 400 улиц, названных в честь Пушкина. По его мнению, в некоторых городах, где "тот же Пушкин жил и много работал, как, например, в Одессе" может остаться "какая-то улица Пушкина", однако таких названий не должно быть в городах, которые никак не связаны с поэтом.
В августе Министерство образования и науки Украины обновило учебную программу средней школы. Из программы изъяли произведения российских и белорусских авторов, а русский язык убрали из перечня рекомендуемых для использования в образовательном процессе