Гордон: Нужен ли мне Пушкин? Нужен ли мне Лермонтов? Нет. Их творчество не сделало ничего для очеловечивания русского народа

Гордон: Ведь не стали они людьми, читая Некрасова или Пушкина. Ну не стали! Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Я вот в последнее время тоже размышляю о том, что памятники [русском поэтому Александру] Пушкину сносят в Украине, отказываются от изучения стихов русских классиков – [Михаила] Лермонтова, [Николая] Некрасова и так далее. Я с неотвратимостью какой-то понял, что, во-первых, это чуждая нам культура, а во-вторых, это культура в результате ничего не сделала для очеловечивания русского народа. Ведь не стали они людьми, читая Некрасова или Пушкина. Ну не стали!" – сказал Гордон.

Журналист отметил, что пороки россиян в своих произведениях еще в XIX веке хорошо описали русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин и русский драматург Александр Островский.

"Они высмеивали их, бичевали. Но ничего не изменилось. Ничего! – сказал Гордон. – Я никому не навязываю свою точку зрения, как всегда. Я говорю себе: "Нужен ли мне Пушкин? Нет. Нужен ли мне Лермонтов? Нет". Это люди из другой культуры, из другого слоя. И самое главное, их творчество не сделало ничего для очеловечивания народа, для которого они писали".

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube