ГПСУ пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки

"Создание необходимой наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сегодняшний день осуществить вторжение с территории Беларуси, не отмечается. Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию [...] путем демонстрации совместных мер подготовки военных подразделений, в том числе маневрами по перемещению техники, проверке боеготовности войск и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства. Однако их численный состав не меняется, как и характер действий. Подразделения меняются на ротационной основе", – заявил Демченко.

По его словам, пограничные подразделения и другие составляющие Сил обороны Украины, усиливающие границу с Беларусью, готовы к развитию событий. Он добавил, что ГПСУ нарастила оборонительные позиции по линии государственного рубежа и пограничной, работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются.

Также Демченко рассказал, что проводится минирование территории, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля, для мониторинга используются беспилотник по всей протяженности границы с Беларусью, от Волыни до Черниговской области.

"Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в открытую войну или может попытаться использовать это направление для повторного вторжения", – сказал спикер.