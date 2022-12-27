ГПСУ пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки

"Создание необходимой наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сегодняшний день осуществить вторжение с территории Беларуси, не отмечается. Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию [...] путем демонстрации совместных мер подготовки военных подразделений, в том числе маневрами по перемещению техники, проверке боеготовности войск и продолжением наращивания региональной группировки войск так называемого союзного государства. Однако их численный состав не меняется, как и характер действий. Подразделения меняются на ротационной основе", – заявил Демченко.
По его словам, пограничные подразделения и другие составляющие Сил обороны Украины, усиливающие границу с Беларусью, готовы к развитию событий. Он добавил, что ГПСУ нарастила оборонительные позиции по линии государственного рубежа и пограничной, работы по инженерно-фортификационному укреплению продолжаются.
Также Демченко рассказал, что проводится минирование территории, усиливается система видеонаблюдения и дистанционного контроля, для мониторинга используются беспилотник по всей протяженности границы с Беларусью, от Волыни до Черниговской области.
"Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в открытую войну или может попытаться использовать это направление для повторного вторжения", – сказал спикер.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. РБ практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
19 декабря Путин отправился в Минск для проведения переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.