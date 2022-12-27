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Яценюк: Лукашенко будет первым, кто отправит венок на могилу Путина

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Есть мнение, что Лукашенко и Путин ненавидят друг друга
Есть мнение, что Лукашенко и Путин ненавидят друг друга
Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин летал в Минск 19 декабря на встречу с Александром Лукашенко, считающим себя президентом Беларуси, чтобы "закрепить" завершение создания Союзного государства двух стран, считает премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Об этом Яценюк заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Политик отметил, что это был первый визит Путина в Беларусь за три года, и добавил: "Так а куда ему летать? Ему же летать больше некуда". 

Путина и Лукашенко познакомил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев, об этом он сам рассказывал в интервью основателю издания "ГОРДОН". По данным Пугачова, когда начинался процесс создания Союзного государства (президентом РФ тогда был Борис Ельцин), Лукашенко хотел стать главой этого государства и был готов превратить Беларусь в область. За годы знакомства у Путина и Лукашенко выработалось чувство ненависти друг к другу, сказал он.

Гордон рассказал об этом, и Яценюк в ответ сказал, что "эти двое дурят друг друга". 

"Они это делают уже достаточно длительный период времени. И поверьте мне, что если падет Путин и упадет не на голову Лукашенко (потому что он же думает о себе), Лукашенко будет первым, кто отправит венок на политическую и на физическую могилу Путина. И он будет не один. Хотел ли он стать главой Союзного государства? Ну... эти колхозники – они такие, хитрые. Я смотрел определенные исторические материалы о том, как он захватывал власть в Беларуси. Конечно, у него было такое желание. Но сейчас нужно смотреть по-другому. Путин пытался к годовщине создания Советского Союза как-то окончательно закрепить завершение формирования Союзного государства. Поэтому он к нему поперся. Но что-то там не выходит", – добавил Яценюк. 

Он считает, что в случае, если бы Украина не дала отпор российской армии 24 февраля, Союзное государство "уже давно было бы сформировано и там бы точно не Лукашенко был главой". 

"И последствия для всех стран так называемого СНГ были бы катастрофическими", – подчеркнул он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Беларусь, Александр Лукашенко, Борис Ельцин, СНГ, Сергей Пугачев, Союзное государство
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