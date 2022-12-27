Яценюк: Китай начал публично напрямую не поддерживать Россию

По итогам встречи Медведева и Си в релизе есть "четкий абзац" об Украине, там не говорится ни слова о том, что Китай поддерживает войну России против Украины, отметил Яценюк Фото: fmprc.gov.cn

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Китай… он [президент РФ Владимир Путин] же этого своего отправил… несчастье это, Медведева в Китай, к [главе КНР] Си [Цзиньпину]. Китай также отреагировал, и вообще очень интересна их реакция... После встречи между Медведевым и Си... в большом опусе, как они "любят Россию", есть четкий абзац об Украине. Там не говорится ни слова о том, что Китай поддерживает войну России против Украины. Там сказано о том, что нужно искать пути понимания, в том числе через политический и дипломатический диалог. То есть они не получили того, чего ожидали", – отметил Яценюк.

По его словам, Китай начал публично позиционировать себя уже как "возможный миротворец либо страну, которая напрямую не поддерживает Россию".

"И все было бы по-другому, если бы после 24 числа [февраля] украинские войска не отразили [полномасштабную атаку] россиян. То есть китайцы сидели и наблюдали", – подчеркнул Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube