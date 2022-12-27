Яценюк: Китай начал публично напрямую не поддерживать Россию

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.
"Китай… он [президент РФ Владимир Путин] же этого своего отправил… несчастье это, Медведева в Китай, к [главе КНР] Си [Цзиньпину]. Китай также отреагировал, и вообще очень интересна их реакция... После встречи между Медведевым и Си... в большом опусе, как они "любят Россию", есть четкий абзац об Украине. Там не говорится ни слова о том, что Китай поддерживает войну России против Украины. Там сказано о том, что нужно искать пути понимания, в том числе через политический и дипломатический диалог. То есть они не получили того, чего ожидали", – отметил Яценюк.
По его словам, Китай начал публично позиционировать себя уже как "возможный миротворец либо страну, которая напрямую не поддерживает Россию".
"И все было бы по-другому, если бы после 24 числа [февраля] украинские войска не отразили [полномасштабную атаку] россиян. То есть китайцы сидели и наблюдали", – подчеркнул Яценюк.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ.
21 декабря в Пекине состоялась встреча Медведева и Си Цзиньпина, в ходе которой замглавы Совбеза РФ передал председателю КНР письмо от Путина. Си Цзиньпин заявил, что в вопросе украинского кризиса Китай всегда "занимал объективную и справедливую позицию и активно продвигал мирные переговоры", его цитирует сайт МИД КНР. "Он выразил надежду, что соответствующие стороны сохранят рассудительность и проявят сдержанность, будут вести всесторонний диалог и решат общие проблемы безопасности политическими средствами", – говорится в сообщении.
В интервью, которое вышло 23 декабря, посол Китая в ЕС Фу Конг заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией. По его словам, КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересована в ее затягивании.