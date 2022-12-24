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Посол Китая в ЕС заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией

Посол Китая заявил, что войны РФ против Украины осложнила отношения КНР и Европы
Посол Китая заявил, что войны РФ против Украины осложнила отношения КНР и Европы 

Новоназначенный посол Китая в Европейском союзе Фу Конг утверждает, что КНР не получает выгоды от войны России против Украины и не заинтересован в ее затягивании. Об этом он заявил в интервью South China Morning Post, которое вышло 23 декабря.

Это первое интервью Фу Конга на должности посла, он занял пост, который был вакантным в течение года, отмечает газета. 

Дипломат сказал, что война России против Украины (он называл ее кризисом и "так называемой спецоперацией) поставила Китай "в очень сложное положение с политической точки зрения" и значительно осложнила отношения Китая с Европой. 

По мнению Фу Конга, Китай несет "побочный ущерб" от войны. "И Россия, и Украина – хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", – заявил он. 

Китай не предоставляет военной помощи России, заверил дипломат. По утверждению посла, позиция Пекина "была достаточно взвешенной". Китай готов участвовать "в любых мирных усилиях", добавил он и обвинил США в "получении выгоды" от войны. 

Контекст:

Китай с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну, а также выступал с призывом к переговорам и деэскалации

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Китай, КНР, Европа, война России против Украины, посол, ЕС
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