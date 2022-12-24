Посол Китая в ЕС заявил, что Пекин не хочет выбирать "между хорошими друзьями" Украиной и Россией

Посол Китая заявил, что войны РФ против Украины осложнила отношения КНР и Европы

Это первое интервью Фу Конга на должности посла, он занял пост, который был вакантным в течение года, отмечает газета.

Дипломат сказал, что война России против Украины (он называл ее кризисом и "так называемой спецоперацией) поставила Китай "в очень сложное положение с политической точки зрения" и значительно осложнила отношения Китая с Европой.

По мнению Фу Конга, Китай несет "побочный ущерб" от войны. "И Россия, и Украина – хорошие друзья, поэтому мы не хотим выбирать между друзьями. Это отправная точка нашей позиции", – заявил он.

Китай не предоставляет военной помощи России, заверил дипломат. По утверждению посла, позиция Пекина "была достаточно взвешенной". Китай готов участвовать "в любых мирных усилиях", добавил он и обвинил США в "получении выгоды" от войны.