По оценкам властей, в Китае рекордная заболеваемость COVID-19. За один день могли заболеть 37 млн человек – Bloomberg

Об этом идет речь в протоколе внутреннего заседания Национальной комиссии по здравоохранению Китая, которое состоялось 21 декабря, сообщает 23 декабря Bloomberg, ссылаясь на участников заседания.

По оценкам регулятора, на этой неделе заболеваемость достигла 37 млн человек в день. Коронавирусом заражены более половины жителей провинции Сычуань и Пекина.

Если оценки верны, то это рекордный показатель, который превзошел предыдущий максимум, установленный в начале 2022 года (тогда заболеваемость составляла 4 млн человек в день), отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает, что неясно, как китайский регулятор получил такую оценку – в начале декабря в стране свернули ранее распространенную сеть кабинетов, где делали ПЦР-тесты.