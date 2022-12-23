По оценкам властей, в Китае рекордная заболеваемость COVID-19. За один день могли заболеть 37 млн человек – Bloomberg

Об этом идет речь в протоколе внутреннего заседания Национальной комиссии по здравоохранению Китая, которое состоялось 21 декабря, сообщает 23 декабря Bloomberg, ссылаясь на участников заседания.
По оценкам регулятора, на этой неделе заболеваемость достигла 37 млн человек в день. Коронавирусом заражены более половины жителей провинции Сычуань и Пекина.
Если оценки верны, то это рекордный показатель, который превзошел предыдущий максимум, установленный в начале 2022 года (тогда заболеваемость составляла 4 млн человек в день), отмечает агентство.
Bloomberg подчеркивает, что неясно, как китайский регулятор получил такую оценку – в начале декабря в стране свернули ранее распространенную сеть кабинетов, где делали ПЦР-тесты.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Согласно данным ВОЗ на 22 декабря 2022 года, за все время было зарегистрировано 650,9 млн случаев заражения COVID-19, в том числе более 10 млн – в Китае.
В конце ноября сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования коронавирусом. В ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19.
После протестов, в начале декабря в Китае начали ослаблять ограничения, которые были известны как политика "нулевого коронавируса".