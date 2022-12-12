В Китае деактивируют приложение, отслеживающее перемещение людей во время пандемии

Как отмечают журналисты, это последнее изменение политики, которое сигнализирует о том, что Пекин отказывается от своей противоречивой стратегии по борьбе с коронавирусом.

Государственное приложение Communications Itinerary Card, которое использует телефонные сигналы для отслеживания того, путешествовал ли кто-то в район, считающийся районом высокого риска, рассматривалось как центральная часть политики Китая по борьбе с коронавирусом.

Люди должны были вводить номера телефонов в приложение, чтобы получить зеленую отметку, указывающую, что они могут путешествовать между провинциями и участвовать в мероприятиях.

Теперь поездки между провинциями упростились после снятия ограничений по профилактике COVID-19, а официальные лица сочли национальное приложение устаревшим.

Но это лишь одно из нескольких приложений для отслеживания, которые регулировали повседневную жизнь в Китае, и многие люди до сих пор используют системы сканирования, управляемые их городом или провинцией, для доступа к местным удобствам и общественным зданиям.