В Китае деактивируют приложение, отслеживающее перемещение людей во время пандемии

Как отмечают журналисты, это последнее изменение политики, которое сигнализирует о том, что Пекин отказывается от своей противоречивой стратегии по борьбе с коронавирусом.
Государственное приложение Communications Itinerary Card, которое использует телефонные сигналы для отслеживания того, путешествовал ли кто-то в район, считающийся районом высокого риска, рассматривалось как центральная часть политики Китая по борьбе с коронавирусом.
Люди должны были вводить номера телефонов в приложение, чтобы получить зеленую отметку, указывающую, что они могут путешествовать между провинциями и участвовать в мероприятиях.
Теперь поездки между провинциями упростились после снятия ограничений по профилактике COVID-19, а официальные лица сочли национальное приложение устаревшим.
Но это лишь одно из нескольких приложений для отслеживания, которые регулировали повседневную жизнь в Китае, и многие люди до сих пор используют системы сканирования, управляемые их городом или провинцией, для доступа к местным удобствам и общественным зданиям.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 639 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – почти 9,7 млн случаев.
Китай оставался последней из крупных экономик мира, которая не отказывалась от "ковидных" ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.
В конце ноября в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. В социальных сетях появлялись видео с акциями протеста, где говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах. Их быстро удаляли из соцсетей.
7 декабря Государственный совет Китая обнародовал 10 новых правил, ослабляющих некоторые антиковидные ограничения, известные как политика "нулевого коронавируса".