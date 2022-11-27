В Китае вспыхнули протесты против ограничений из-за коронавируса

В Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.

В социальных сетях появлялись видео, на которых говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах. На них видно, как протестующие дерутся с полицией в белых защитных костюмах или демонтируют баррикады, используемые для изоляции кварталов. При этом информацию о многих демонстрациях не получается подтвердить, а сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей, отмечает агентство.

Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

Протесты вспыхнули в связи с гибелью людей в результате пожара в многоквартирном доме в городе Урумчи, который, по мнению общественности, был вызван чрезмерными мерами изоляции.