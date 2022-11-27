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В Китае вспыхнули протесты против ограничений из-за коронавируса

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В Китае снова растет заболеваемость коронавирусом
В Китае снова растет заболеваемость коронавирусом
Фото: EPA

27 ноября в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает Associated Press.

В Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.

В социальных сетях появлялись видео, на которых говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах. На них видно, как протестующие дерутся с полицией в белых защитных костюмах или демонтируют баррикады, используемые для изоляции кварталов. При этом информацию о многих демонстрациях не получается подтвердить, а сообщения о протестных акциях быстро удаляют из социальных сетей, отмечает агентство.

Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал NEXTA Live.

Протесты вспыхнули в связи с гибелью людей в результате пожара в многоквартирном доме в городе Урумчи, который, по мнению общественности, был вызван чрезмерными мерами изоляции.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 636 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – 9,5 млн случаев.

Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от "ковидных" ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.

25 ноября сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования COVID-19: за сутки было зафиксировано 32 695 новых случаев заболевания коронавирусом.

Теги: Китай, протесты, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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