Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 90% с начала года – ВОЗ

По его словам, на прошлой неделе ВОЗ зафиксировала чуть более 9,4 тыс. смертей, связанных с коронавирусом. В феврале этого года еженедельное количество смертей во всем мире превышало 75 тыс.
"Мы прошли долгий путь, и это, бесспорно, повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными" – сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ отметил, что показатели тестирования остаются низкими во всем мире, разрыв в вакцинации между богатыми и бедными странами до сих пор велик, а новые штампы продолжают распространяться.
"Почти 10 тыс. смертей в неделю – это на 10 тыс. больше для болезни, которую можно предотвратить и лечить", – подчеркнул Гебрейсус.
The number of weekly reported #COVID19 deaths is almost 90% lower than in February 2022. We’ve come a long way and this is definitely cause for optimism. But we all - governments, communities and individuals - need to remain vigilant, incl. to get a next vaccine dose if it’s due. pic.twitter.com/st3P9Fh8JI— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 9, 2022
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ, во всем мире число новых еженедельных случаев заболевания снизилось на 15% в течение недели с 31 октября по 6 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю было зарегистрировано более 2,1 млн новых случаев. Количество новых еженедельных смертей уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей.
По состоянию на 6 ноября в мире зарегистрировано 629 млн подтвержденных случаев заболевания и 6,5 млн случаев смерти.