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Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 90% с начала года – ВОЗ

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На прошлой неделе ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей, связанных с коронавирусом
На прошлой неделе ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей, связанных с коронавирусом
Фото: depositphotos.com

Еженедельное количество смертей от COVID-19 стало меньше на 90% по сравнению с началом года. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранния Тедрос Гебрейесус на онлайн-пресс-конференции в Женеве, видео опубликовано в его Twitter.

По его словам, на прошлой неделе ВОЗ зафиксировала чуть более 9,4 тыс. смертей, связанных с коронавирусом. В феврале этого года еженедельное количество смертей во всем мире превышало 75 тыс.

"Мы прошли долгий путь, и это, бесспорно, повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными" – сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что показатели тестирования остаются низкими во всем мире, разрыв в вакцинации между богатыми и бедными странами до сих пор велик, а новые штампы продолжают распространяться.

"Почти 10 тыс. смертей в неделю – это на 10 тыс. больше для болезни, которую можно предотвратить и лечить", – подчеркнул Гебрейсус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, во всем мире число новых еженедельных случаев заболевания снизилось на 15% в течение недели с 31 октября по 6 ноября по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю было зарегистрировано более 2,1 млн новых случаев. Количество новых еженедельных смертей уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 6 ноября в мире зарегистрировано 629 млн подтвержденных случаев заболевания и 6,5 млн случаев смерти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ВОЗ, болезнь, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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