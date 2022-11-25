В Китае растет заболеваемость COVID-19

О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находятся несколько мегаполисов, в частности столичный Пекин с населением более 22 млн жителей и Гуанчжоу – торговый город с населением 18,5 млн человек, отметила "Русская служба BBC". В крупных городах возобновляются частичные локдауны и массовое тестирование.

В крупном районе Пекина Чаоян закрылось большинство компаний, работа которых не является жизненно необходимой, говорится в материале. В остальных частях столицы временно перестали функционировать заведения индустрии услуг и развлечений, а людям настоятельно рекомендовано работать из дома.

Как сообщает Reuters, ограничения снова ударят по бизнесу. Проводимая в Китае политика "ноль случаев COVID-19" уже сильно ударила по экономике страны и жизни людей, отметило агентство.

Недовольство населения новыми ограничениями "набирает обороты", говорится в материале. Старший экономист Oxford Economics Луиза Лу считает: власти Китая должны смягчить карантинные правила, чтобы снизить риск возникновения новых протестов.