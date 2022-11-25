В Китае растет заболеваемость COVID-19

О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находятся несколько мегаполисов, в частности столичный Пекин с населением более 22 млн жителей и Гуанчжоу – торговый город с населением 18,5 млн человек, отметила "Русская служба BBC". В крупных городах возобновляются частичные локдауны и массовое тестирование.
В крупном районе Пекина Чаоян закрылось большинство компаний, работа которых не является жизненно необходимой, говорится в материале. В остальных частях столицы временно перестали функционировать заведения индустрии услуг и развлечений, а людям настоятельно рекомендовано работать из дома.
Как сообщает Reuters, ограничения снова ударят по бизнесу. Проводимая в Китае политика "ноль случаев COVID-19" уже сильно ударила по экономике страны и жизни людей, отметило агентство.
Недовольство населения новыми ограничениями "набирает обороты", говорится в материале. Старший экономист Oxford Economics Луиза Лу считает: власти Китая должны смягчить карантинные правила, чтобы снизить риск возникновения новых протестов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 636 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – 9,5 млн случаев.
Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от ковидных ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.