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В Китае растет заболеваемость COVID-19

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За прошлые сутки в Китае зафиксировано 32 695 новых случаев инфицирования коронавирусом
За прошлые сутки в Китае зафиксировано 32 695 новых случаев инфицирования коронавирусом
Фото: EPA

В Китае увеличивается количество случаев инфицирования COVID-19: за прошлые сутки зафиксировано 32 695 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщило агентство CNA.

О вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находятся несколько мегаполисов, в частности столичный Пекин с населением более 22 млн жителей и Гуанчжоу –  торговый город с населением 18,5 млн человек, отметила "Русская служба BBC". В крупных городах возобновляются частичные локдауны и массовое тестирование.

В крупном районе Пекина Чаоян закрылось большинство компаний, работа которых не является жизненно необходимой, говорится в материале. В остальных частях столицы временно перестали функционировать заведения индустрии услуг и развлечений, а людям настоятельно рекомендовано работать из дома.

Как сообщает Reuters, ограничения снова ударят по бизнесу. Проводимая в Китае политика "ноль случаев COVID-19" уже сильно ударила по экономике страны и жизни людей, отметило агентство. 

Недовольство населения новыми ограничениями "набирает обороты", говорится в материале. Старший экономист Oxford Economics Луиза Лу считает: власти Китая должны смягчить карантинные правила, чтобы снизить риск возникновения новых протестов. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 636 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – 9,5 млн случаев.

Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от ковидных ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.

Теги: Китай, ООН, Пекин, КНР, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, Гуанчжоу, здравоохранение, пандемия, коронавирус, локдаун
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