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Украина получила 2,3 млн доз вакцины Pfizer против COVID-19

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Вакцины используют и для первичного курса иммунизации, и для бустерных доз
Вакцины используют и для первичного курса иммунизации, и для бустерных доз
Фото: moz.gov.ua

Украина получила от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 2,3 млн доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, предоставленных правительством США в рамках инициативы COVAX. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Общее количество вакцин, предоставленных с начала пандемии Украине в рамках COVAX, теперь составляет 6,4 млн доз, сообщил замглавы миссии США в Украине Кристофер Смит.

"Вакцина предназначена как для первичного курса иммунизации, так и для бустерной дозы (первой и второй)", – отметили в Минздраве.

Вакцину развезут в 23 региона Украины. В частности, в Киев поступит более 31 тыс. доз, во Львовскую область – более 29 тыс. доз, в Полтавскую – более 23 тыс. доз, в Харьковскую, Одесскую и Киевскую – по 20 тыс. доз.

"Таким образом, в конце октября и начале ноября в регионы поступит более 332 тыс. доз вакцины", – уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что вторую бустерную дозу в Украине могут получить все люди старше 18 лет. Особенно важно, чтобы бустер получили люди из групп риска: люди почтенного возраста, с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом. Люди с ослабленной иммунной системой могут получить до пяти доз вакцины против COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.

19 сентября Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы. Также теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.


Теги: США, ЮНИСЕФ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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