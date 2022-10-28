Украина получила 2,3 млн доз вакцины Pfizer против COVID-19

Вакцины используют и для первичного курса иммунизации, и для бустерных доз Фото: moz.gov.ua

Общее количество вакцин, предоставленных с начала пандемии Украине в рамках COVAX, теперь составляет 6,4 млн доз, сообщил замглавы миссии США в Украине Кристофер Смит.

"Вакцина предназначена как для первичного курса иммунизации, так и для бустерной дозы (первой и второй)", – отметили в Минздраве.

Вакцину развезут в 23 региона Украины. В частности, в Киев поступит более 31 тыс. доз, во Львовскую область – более 29 тыс. доз, в Полтавскую – более 23 тыс. доз, в Харьковскую, Одесскую и Киевскую – по 20 тыс. доз.

"Таким образом, в конце октября и начале ноября в регионы поступит более 332 тыс. доз вакцины", – уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что вторую бустерную дозу в Украине могут получить все люди старше 18 лет. Особенно важно, чтобы бустер получили люди из групп риска: люди почтенного возраста, с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом. Люди с ослабленной иммунной системой могут получить до пяти доз вакцины против COVID-19.