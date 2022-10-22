Pfizer собирается увеличить в четыре раза стоимость вакцины от COVID-19 – СМИ

По данным агентства, производитель, который вместе с немецкой компанией BioNTech разработал и продает вакцину, намерен достичь этого уровня цены уже в 2023 году, когда начнутся ее коммерческие продажи.

Фирмы-конкуренты также могут последовать этому примеру, говорится в сообщении.

Reuters отмечает, что мировой спрос на бустерную дозу вакцины в последнее время значительно снизился. Однако, повышение цены обеспечит производителю значительный доход на годы вперед.

На фоне этого заявления акции Pfizer выросли на 4,3% до $44,77 на дневных торгах. Акции других фармацевтических гигантов, производящих вакцину от COVID-19 Moderna и Novavax также подорожали, на 9% и 11% соответственно, говорится в сообщении.