Байден снова привился от COVID-19 и призвал американцев вакцинироваться от коронавируса, как от гриппа, – раз в год

Байден: Этот год отличается от прошлых. В этом году почти каждую смерть от COVID-19 можно предотвратить Фото: ЕРА

"Более 20 млн наших сограждан уже получили обновленную вакцину от COVID-19. И сегодня я присоединился к ним", – написал президент США.

Over 20 million of our fellow Americans have already gotten the updated COVID vaccine. And today I joined them.



Make a plan to get your shot at https://t.co/jlrmakxHWm. pic.twitter.com/GAD2MJGWZD — President Biden (@POTUS) October 25, 2022

На процедуру пригласили журналистов. Байден выступил с обращением к американцам, призвав их вакцинироваться от COVID-19 ежегодно. Расшифровку его выступления приводит сайт Белого дома.

"Американцам старше пяти лет, которые полностью привиты, наши национальные эксперты в области здравоохранения рекомендуют раз в год получать обновленную вакцину от COVID-19. Другими словами, это так же, как прививка от гриппа. Некоторым людям из группы риска, таким как пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, может понадобиться более одной прививки от COVID-19. Но для большинства американцев достаточно одной прививки от COVID-19 в год. Ваша старая вакцина или ваша перенесенная инфекция COVID-19 не даст вам максимальной защиты", – сказал Байден.

Он сообщил, что в США от коронавируса ежедневно умирают сотни людей.

"Это число, скорее всего, увеличится этой зимой. Но этот год отличается от прошлых. В этом году почти каждую смерть можно предотвратить. Позвольте мне повторить это еще раз: почти каждую смерть можно предотвратить. Поэтому сделайте новую прививку от COVID-19", – добавил президент США.

Байден призвал американцев вакцинироваться также от гриппа. "Вы можете сделать прививку от гриппа и от COVID-19 одновременно либо в кабинете врача, либо в одной из аптек", – пояснил он.

После выступления Байден прошел процедуру. Видео опубликовал ABC News.