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Байден снова привился от COVID-19 и призвал американцев вакцинироваться от коронавируса, как от гриппа, – раз в год

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Байден: Этот год отличается от прошлых. В этом году почти каждую смерть от COVID-19 можно предотвратить
Байден: Этот год отличается от прошлых. В этом году почти каждую смерть от COVID-19 можно предотвратить
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 25 октября получил очередную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

"Более 20 млн наших сограждан уже получили обновленную вакцину от COVID-19. И сегодня я присоединился к ним", – написал президент США. 

На процедуру пригласили журналистов. Байден выступил с обращением к американцам, призвав их вакцинироваться от COVID-19 ежегодно. Расшифровку его выступления приводит сайт Белого дома. 

"Американцам старше пяти лет, которые полностью привиты, наши национальные эксперты в области здравоохранения рекомендуют раз в год получать обновленную вакцину от COVID-19. Другими словами, это так же, как прививка от гриппа. Некоторым людям из группы риска, таким как пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, может понадобиться более одной прививки от COVID-19. Но для большинства американцев достаточно одной прививки от COVID-19 в год. Ваша старая вакцина или ваша перенесенная инфекция COVID-19 не даст вам максимальной защиты", – сказал Байден. 

Он сообщил, что в США от коронавируса ежедневно умирают сотни людей. 

"Это число, скорее всего, увеличится этой зимой. Но этот год отличается от прошлых. В этом году почти каждую смерть можно предотвратить. Позвольте мне повторить это еще раз: почти каждую смерть можно предотвратить. Поэтому сделайте новую прививку от COVID-19", – добавил президент США. 

Байден призвал американцев вакцинироваться также от гриппа. "Вы можете сделать прививку от гриппа и от COVID-19 одновременно либо в кабинете врача, либо в одной из аптек", – пояснил он. 

После выступления Байден прошел процедуру. Видео опубликовал ABC News

Контекст:

Первую дозу вакцины от COVID-19 Байден получил 21 декабря 2020 года, вторую – 11 января 2021-го. Оба раза процедуру транслировали в прямом эфире. Бустерную дозу Байдену ввели в сентябре 2021-го

Летом 2022-го Байден и его супруга Джилл переболели COVID-19.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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