Франция и Германия обошли по числу случаев COVID-19 Бразилию, которая была третьей в мире – данные ВОЗ

Ранее третье место в мире по такому показателю занимала Бразилия, сейчас у нее 34,8 млн инфицирований коронавирусом и пятое место.
Бразилию также по числу подтвержденных случаев болезни обошла Германия, у нее 35,4 млн случаев COVID-19.
Больше всего таких случаев по-прежнему у США (95,9 млн) и Индии (44,6 млн).
Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире подтвердили 625,7 млн случаев, скончалось в общей сложности 6,56 млн пациентов с COVID-19.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
14 сентября 2022 года гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что конец пандемии близок. "Если мы не воспользуемся этой возможностью сейчас, мы рискуем получить больше вариантов, больше смертей, больше сбоев и больше неопределенности", – сказал он.