Франция и Германия обошли по числу случаев COVID-19 Бразилию, которая была третьей в мире – данные ВОЗ

Ранее третье место в мире по такому показателю занимала Бразилия, сейчас у нее 34,8 млн инфицирований коронавирусом и пятое место.

Бразилию также по числу подтвержденных случаев болезни обошла Германия, у нее 35,4 млн случаев COVID-19.

Больше всего таких случаев по-прежнему у США (95,9 млн) и Индии (44,6 млн).

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире подтвердили 625,7 млн случаев, скончалось в общей сложности 6,56 млн пациентов с COVID-19.