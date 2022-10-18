За неделю в Украине сделали 104,6 тыс. прививок от COVID-19

Gочти 809 тыс. человек не получили вторую дозу вакцины от коронавируса Фото: EPA

"За отчетную неделю из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% – вторые дозы, 75,1% – первые бустерные дозы, 13,1% – вторые бустерные дозы", – говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человек, первую бустерную дозу – 2 517 241 человек, вторую бустерную дозу – 75 231 человек.

"Важно, что почти 809 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,8 млн. – первую бустерную дозу", - подчеркнули в Минздраве.