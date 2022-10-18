За неделю в Украине сделали 104,6 тыс. прививок от COVID-19

"За отчетную неделю из всех проведенных прививок 7,1% составляют первые дозы, 4,8% – вторые дозы, 75,1% – первые бустерные дозы, 13,1% – вторые бустерные дозы", – говорится в сообщении.
С начала вакцинальной кампании в Украине прививки получили 16 146 963 человека, из них две дозы получили 15 337 754 человек, первую бустерную дозу – 2 517 241 человек, вторую бустерную дозу – 75 231 человек.
"Важно, что почти 809 тыс. человек не получили вторую дозу, а более 12,8 млн. – первую бустерную дозу", - подчеркнули в Минздраве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.
19 сентября Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы. Также теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.