В Китае два города ослабили ограничения из-за COVID-19 после протестов

Решение об этом было принято на следующий день после того, как в Гуанчжоу произошли столкновения демонстрантов с полицией. Люди протестовали против самых жестких в мире ограничений на коронавирус
В Чунцине на юго-западе страны людям, имевшим тесные контакты с COVID-19, при выполнении определенных условий будет разрешено оставаться на домашнем карантине.
Гуанчжоу также объявил об ослаблении ограничений. При этом там наблюдается рекордное количество случаев заболевания по стране.
Демонстрации, охватившие в выходные дни Шанхай, Пекин и другие города, стали демонстрацией общественного неповиновения, беспрецедентного с момента прихода к власти президента Си Цзиньпина в 2012 году, отмечает Reuters.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 636 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – 9,5 млн случаев.
Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от "ковидных" ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.
25 ноября сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования COVID-19: за сутки было зафиксировано 32 695 новых случаев заболевания коронавирусом.
На выходных в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. В социальных сетях появлялись видео, на которых говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах.