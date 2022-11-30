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"Все лекарства не помогли". Умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь

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Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
Бывший китайский лидер Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
Фото: EPA

Бывший генеральный секретарь (1989–2002) Коммунистической партии Китая (КПК) и председатель КНР (1993–2003) Цзян Цзэминь скончался из-за лейкемии и полиорганной недостаточности в Шанхае 30 ноября в возрасте 96 лет. Об этом 30 ноября сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа".

"Синьхуа" цитирует письмо Центрального комитета КПК, которым китайский народ был проинформирован о смерти Цзэминя.

"Наш любимый товарищ Цзян Цзэминь умер от лейкемии и полиорганной недостаточности после того, как все лекарства не помогли", – сказано в нем.

В письме говорится, что Цзэминь был "выдающимся руководителем, пользующимся высоким авторитетом", "великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом и дипломатом".

Контекст:

Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной провинции Китая Цзянсу. В 1939 году с согласия родителей его усыновила вдова дяди. В КПК он вступил в 1946 году, а годом позднее окончил электротехнический факультет университета Цзяотун.

В 1955 году будущий генсек проходил практику в СССР на 1-м Государственном автомобильном заводе им. Сталина в Москве. В 1960-х работал на различных предприятиях и в исследовательских институтах Шанхая и Уханя, а также в департаменте международных связей первого министерства машиностроения в Пекине.

С 1980 года Цзэминь находился на руководящих должностях в Государственных комитетах КНР по импортно-экспортному контролю и по делам иностранных инвестиций. В этот период курировал создание и работу первой в Китае специальной экономической зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь. В 1982 году стал министром электронной промышленности КНР, в том же году избран членом ЦК, а в ноябре 1987 года –  членом Политбюро ЦК КПК.

Теги: Китай, смерть, Си Цзиньпин, Пекин, Шанхай, КНР, социализм, партия
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