"Все лекарства не помогли". Умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь

"Синьхуа" цитирует письмо Центрального комитета КПК, которым китайский народ был проинформирован о смерти Цзэминя.

"Наш любимый товарищ Цзян Цзэминь умер от лейкемии и полиорганной недостаточности после того, как все лекарства не помогли", – сказано в нем.

В письме говорится, что Цзэминь был "выдающимся руководителем, пользующимся высоким авторитетом", "великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом и дипломатом".