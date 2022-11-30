"Все лекарства не помогли". Умер бывший глава КНР Цзян Цзэминь

"Синьхуа" цитирует письмо Центрального комитета КПК, которым китайский народ был проинформирован о смерти Цзэминя.
"Наш любимый товарищ Цзян Цзэминь умер от лейкемии и полиорганной недостаточности после того, как все лекарства не помогли", – сказано в нем.
В письме говорится, что Цзэминь был "выдающимся руководителем, пользующимся высоким авторитетом", "великим марксистом, великим пролетарским революционером, государственным деятелем, военным стратегом и дипломатом".
Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной провинции Китая Цзянсу. В 1939 году с согласия родителей его усыновила вдова дяди. В КПК он вступил в 1946 году, а годом позднее окончил электротехнический факультет университета Цзяотун.
В 1955 году будущий генсек проходил практику в СССР на 1-м Государственном автомобильном заводе им. Сталина в Москве. В 1960-х работал на различных предприятиях и в исследовательских институтах Шанхая и Уханя, а также в департаменте международных связей первого министерства машиностроения в Пекине.
С 1980 года Цзэминь находился на руководящих должностях в Государственных комитетах КНР по импортно-экспортному контролю и по делам иностранных инвестиций. В этот период курировал создание и работу первой в Китае специальной экономической зоны (СЭЗ) Шэньчжэнь. В 1982 году стал министром электронной промышленности КНР, в том же году избран членом ЦК, а в ноябре 1987 года – членом Политбюро ЦК КПК.