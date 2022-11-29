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В Китае подавляют протесты против карантинных мер из-за всплеска COVID-19 – CNN

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На выходных в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер из-за всплеска COVID-19
На выходных в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер из-за всплеска COVID-19
Фото: EPA

В Китае полиция патрулирует улицы, проверяет мобильные телефоны людей и звонит гражданам, которые выходили на протесты на выходных, чтобы предотвратить протесты. Об этом говорится в материале CNN, опубликованном 29 ноября.

На выходных в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. В социальных сетях появлялись видео, на которых говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах. На них видно, как протестующие дерутся с полицией в белых защитных костюмах или демонтируют баррикады, используемые для изоляции кварталов. Сообщения о протестных акциях быстро пропадали из социальных сетей, сообщало агентство Associated Press.

CNN опубликовала карту, где показано в каких городах проходили протесты.

Инфографика: CNN
Инфографика: CNN

28 и 29 ноября полиция продолжает патрулировать в местах, где проходили митинги, чтобы предотвратить повторение демонстраций. Министр государственной безопасности КНР Чэнь Вэньцин заявил, что правоохранительная система продолжает "эффективно поддерживать общую социальную стабильность". Также он призвал сотрудников правоохранительных органов "решительно и жестко бороться с диверсионной деятельностью".

Как отметил CNN, такие формулировки могут сигнализировать о "грядущих жестких репрессиях". Волна демонстраций, которая прошла на выходных, является самой массовой с 1989 года, говорится в материале.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 636 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – 9,5 млн случаев.

Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от "ковидных" ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.

25 ноября сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования COVID-19: за сутки было зафиксировано 32 695 новых случаев заболевания коронавирусом.

Теги: Китай, митинг, КНР, ограничения, демонстрации, акция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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