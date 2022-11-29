В Китае подавляют протесты против карантинных мер из-за всплеска COVID-19 – CNN

На выходных в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. В социальных сетях появлялись видео, на которых говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах. На них видно, как протестующие дерутся с полицией в белых защитных костюмах или демонтируют баррикады, используемые для изоляции кварталов. Сообщения о протестных акциях быстро пропадали из социальных сетей, сообщало агентство Associated Press.
CNN опубликовала карту, где показано в каких городах проходили протесты.
28 и 29 ноября полиция продолжает патрулировать в местах, где проходили митинги, чтобы предотвратить повторение демонстраций. Министр государственной безопасности КНР Чэнь Вэньцин заявил, что правоохранительная система продолжает "эффективно поддерживать общую социальную стабильность". Также он призвал сотрудников правоохранительных органов "решительно и жестко бороться с диверсионной деятельностью".
Как отметил CNN, такие формулировки могут сигнализировать о "грядущих жестких репрессиях". Волна демонстраций, которая прошла на выходных, является самой массовой с 1989 года, говорится в материале.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 636 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – 9,5 млн случаев.
Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от "ковидных" ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.
25 ноября сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования COVID-19: за сутки было зафиксировано 32 695 новых случаев заболевания коронавирусом.