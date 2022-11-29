Twitter отказывается от политики по противодействию дезинформации о COVID-19

Twitter не применяет свою политику в отношении дезинформации о коронавирусе с 23 ноября Фото: depositphotos.com

В соответствии с этой политикой твиты, содержащие вводящую в заблуждение информацию о заболевании, помечалис специальной отметкой.

Твиты, которые нарушали политику и были серьезно вредными, могли быть удалены, а аккаунты – временно заблокированы, чтобы предотвратить дальнейший обмен дезинформацией.

Twitter официально не объявлял об изменении, но добавил примечание на страницу своего веб-сайта с изложением политики в отношении COVID-19.

"С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику в отношении вводящей в заблуждение информации о COVID-19", – говорится в сообщении.

Скриншот: transparency.twitter.com

Sky News отмечает, что это изменение произошло после того, как новый владелец соцсети Илон Маск уволил половину сотрудников Twitter. Под увольнение, в частности, попали те, кто отвечал за модерацию контента в командах.