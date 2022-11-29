Twitter отказывается от политики по противодействию дезинформации о COVID-19

В соответствии с этой политикой твиты, содержащие вводящую в заблуждение информацию о заболевании, помечалис специальной отметкой.
Твиты, которые нарушали политику и были серьезно вредными, могли быть удалены, а аккаунты – временно заблокированы, чтобы предотвратить дальнейший обмен дезинформацией.
Twitter официально не объявлял об изменении, но добавил примечание на страницу своего веб-сайта с изложением политики в отношении COVID-19.
"С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику в отношении вводящей в заблуждение информации о COVID-19", – говорится в сообщении.
Sky News отмечает, что это изменение произошло после того, как новый владелец соцсети Илон Маск уволил половину сотрудников Twitter. Под увольнение, в частности, попали те, кто отвечал за модерацию контента в командах.
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.
4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.