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Twitter отказывается от политики по противодействию дезинформации о COVID-19

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Twitter не применяет свою политику в отношении дезинформации о коронавирусе с 23 ноября
Twitter не применяет свою политику в отношении дезинформации о коронавирусе с 23 ноября
Фото: depositphotos.com

Соцсеть Twitter отказалась от своей политики, запрещающей публикацию ложной или вводящей в заблуждение информацией о COVID-19. Соответствующее изменение политики соцсети первыми увидели журналисты Sky News.

В соответствии с этой политикой твиты, содержащие вводящую в заблуждение информацию о заболевании, помечалис специальной отметкой. 

Твиты, которые нарушали политику и были серьезно вредными, могли быть удалены, а аккаунты – временно заблокированы, чтобы предотвратить дальнейший обмен дезинформацией.

Twitter официально не объявлял об изменении, но добавил примечание на страницу своего веб-сайта с изложением политики в отношении COVID-19.

"С 23 ноября 2022 года Twitter больше не применяет политику в отношении вводящей в заблуждение информации о COVID-19", – говорится в сообщении.

Скриншот: transparency.twitter.com
Скриншот: transparency.twitter.com

Sky News отмечает, что это изменение произошло после того, как новый владелец соцсети Илон Маск уволил половину сотрудников Twitter. Под увольнение, в частности, попали те, кто отвечал за модерацию контента в командах.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, дезинформация, коронавирус
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