Трамп отказался возвращаться в Twitter, потому что там "много фейковых аккаунтов"

Трамп заявил, что будет пользоваться соцсетью TruthSocial, а не Twitter Фото: EPA

Он добавил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что "не видит для этого причин".

"В Twitter много проблем, сами видите, что там происходит: активность падает. Там много фейковых аккаунтов. А TruthSocial (социальная сеть, разработанная компанией Трампа. – "ГОРДОН") стала платформой для многих людей. Я не вижу, чтобы они возвращались [в Twitter]", – сказал Трамп.

Он добавил, TruthSocial – очень "умная и сильная" соцсеть.

Сегодня американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил о разблокировке аккаунта Трампа.

18 ноября Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, восстанавливать или нет аккаунт экс-президента США. За разблокировку проголосовали 51,8% участников опроса.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei ("глас народа – глас божий", – "ГОРДОН"), – написал Маск.

Аккаунт Трампа, созданный в 2009 году, уже восстановлен. На момент публикации новости у него около было 85,9 млн подписчиков.