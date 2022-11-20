Трамп отказался возвращаться в Twitter, потому что там "много фейковых аккаунтов"

Он добавил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что "не видит для этого причин".
"В Twitter много проблем, сами видите, что там происходит: активность падает. Там много фейковых аккаунтов. А TruthSocial (социальная сеть, разработанная компанией Трампа. – "ГОРДОН") стала платформой для многих людей. Я не вижу, чтобы они возвращались [в Twitter]", – сказал Трамп.
Он добавил, TruthSocial – очень "умная и сильная" соцсеть.
Сегодня американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил о разблокировке аккаунта Трампа.
18 ноября Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, восстанавливать или нет аккаунт экс-президента США. За разблокировку проголосовали 51,8% участников опроса.
"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei ("глас народа – глас божий", – "ГОРДОН"), – написал Маск.
Аккаунт Трампа, созданный в 2009 году, уже восстановлен. На момент публикации новости у него около было 85,9 млн подписчиков.
9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков.
Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".
Truth Social (TRUTH Social) – социальная сеть, созданная Trump Media & Technology 21 февраля 2022 года.