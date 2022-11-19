Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, разблокировать ли Трампу его аккаунт

В комментариях к твиту он процитировал поговорку Vox populi vox Dei, которая переводится с латинского как "глас народа – глас Бога".

Vox Populi, Vox Dei — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Маск сообщил, что в голосовании принимает около 1 млн пользователей в час.

Trump poll getting * 1M votes/hour! — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

На момент публикации новости голоса распределились так: 53% – за, и 47% – против.