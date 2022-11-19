Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, разблокировать ли Трампу его аккаунт

В комментариях к твиту он процитировал поговорку Vox populi vox Dei, которая переводится с латинского как "глас народа – глас Бога".
Vox Populi, Vox Dei— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022
Маск сообщил, что в голосовании принимает около 1 млн пользователей в час.
Trump poll getting * 1M votes/hour!— Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022
На момент публикации новости голоса распределились так: 53% – за, и 47% – против.
9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".
Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.
В апреле 2022 года Маск объявил о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд. 27 октября Маск завершил сделку.
В мае бизнесмен назвал пожизненный бан Трампа в Twitter "морально плохим" и сказал, что он хочет разрешить политику вернуться в соцсеть. 18 ноября он сообщил, что решение по аккаунту Трампа еще не принято.