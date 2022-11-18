Решение по поводу аккаунта Трампа в Twitter еще не принято – Илон Маск

"[Комик] Кэти Гриффин, [академик] Джорден Петерсон и [сатирический сайт] Babylon Bee были восстановлены. Решение по Трампу еще не принято", – твитнул он.
Маск также подчеркнул, что "новая политика Twitter – это свобода слова, но не свобода доступа".
"Вы не найдете твит, если не будете искать его специально, что ничем не отличается от остального интернета", – объяснил владелец соцсети.
Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated.— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022
Trump decision has not yet been made.
9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".
Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.
В апреле 2022 года Маск объявил о покупке социальной сети Twitter почти за $44 млрд. 27 октября Маск завершил сделку за $44 млрд.