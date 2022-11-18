Решение по поводу аккаунта Трампа в Twitter еще не принято – Илон Маск

"[Комик] Кэти Гриффин, [академик] Джорден Петерсон и [сатирический сайт] Babylon Bee были восстановлены. Решение по Трампу еще не принято", – твитнул он.

Маск также подчеркнул, что "новая политика Twitter – это свобода слова, но не свобода доступа".

"Вы не найдете твит, если не будете искать его специально, что ничем не отличается от остального интернета", – объяснил владелец соцсети.