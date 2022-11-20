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Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

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Маск был расстроен из-за блокировки в Twitter больше, чем из-за проигрыша на выборах президента, утверждала его племянница
Маск был расстроен из-за блокировки в Twitter больше, чем из-за проигрыша на выборах президента, утверждала его племянница
Фото: EPA

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск после проведенного в соцсети опроса заявил о разблокировке аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

18 ноября Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, восстанавливать или нет аккаунт Трампа. За разблокировку проголосовали 51,8% участников опроса. 

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei ("глас народа – глас божий", – "ГОРДОН"), – написал Маск.

Аккаунт Трампа, созданный в 2009 году, уже восстановлен. На момент публикации новости у него около 9 млн. подписчиков. Еще два часа назад их было около 1 млн., сообщало LIGA.net

Скриншот: Donald J. Trump / Twitter
Скриншот: Donald J. Trump / Twitter

В апреле 2022 года Маск объявил о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд. 27 октября Маск завершил сделку. 

В мае бизнесмен назвал пожизненный бан Трампа в Twitter "морально плохим" и сказал, что он хочет разрешить политику вернуться в соцсеть. 18 ноября он сообщил, что решение по аккаунту Трампа еще не принято.

Контекст:

9 января 2021 года соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков.

Это произошло после того, как Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало "очень скучно и миллионы людей уходят". Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами "позорными".

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

Теги: США, социальные сети, Twitter, Дональд Трамп, соцсети, Илон Маск, соцсеть
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