Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Маск был расстроен из-за блокировки в Twitter больше, чем из-за проигрыша на выборах президента, утверждала его племянница Фото: EPA

18 ноября Маск предложил пользователям Twitter проголосовать, восстанавливать или нет аккаунт Трампа. За разблокировку проголосовали 51,8% участников опроса.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен. Vox Populi, Vox Dei ("глас народа – глас божий", – "ГОРДОН"), – написал Маск.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Аккаунт Трампа, созданный в 2009 году, уже восстановлен. На момент публикации новости у него около 9 млн. подписчиков. Еще два часа назад их было около 1 млн., сообщало LIGA.net.

Скриншот: Donald J. Trump / Twitter

В апреле 2022 года Маск объявил о покупке социальной сети Twitter за $44 млрд. 27 октября Маск завершил сделку.

В мае бизнесмен назвал пожизненный бан Трампа в Twitter "морально плохим" и сказал, что он хочет разрешить политику вернуться в соцсеть. 18 ноября он сообщил, что решение по аккаунту Трампа еще не принято.