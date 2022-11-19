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Из Twitter за день уволилось 1200 человек – СМИ

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До покупки Маском соцсети в ней работало около 7,5 тыс. человек
До покупки Маском соцсети в ней работало около 7,5 тыс. человек
Фото: ЕРА

После ультиматума о 80-часовой рабочей неделе, выдвинутого новым владельцем Twitter Илоном Маском, в компании начались массовые увольнения. Об этом 18 ноября пишет The New York Times со ссылкой на внутренние документы Twitter.

По данным издания, уже 1200 человек приняли решение покинуть компанию. Судя по всему, Маск не ожидал такого количества не желающих продолжать деятельность под его руководством, пишет газета.

Эти цифры подтверждает издание Fortune, оно сообщает, что после письма Маска об увеличении обязательной нагрузки заявления на увольнение подали от 1000 до 1200 человек.

Insider сообщает, что в настоящее время в компании осталось всего около 2 тыс. сотрудников. До покупки Маском соцсети в ней работало около 7,5 тыс. человек.

16 ноября стало известно о письме Маска сотрудникам Twitter о том, что из-за конкуренции им придется работать "с высокой интенсивностью", а именно – минимум 80 часов в неделю. Согласие нужно было дать в течение суток, альтернативой является увольнение с трехмесячным выходным пособием.
Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Теги: социальные сети, Twitter, Илон Маск, увольнение
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