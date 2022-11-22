Маск показал Twitter 2.0. Там будут зашифрованные сообщения и голосовые вызовы

По данным издания, Twitter 2.0 будет шифровать сообщения, в нем добавится возможность отправки зашифрованных видео и совершения звонков.

"Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности и не волнуясь об утечке данных из Twitter. Такое уже случалось несколько раз раньше", – сказал Маск на презентации.

Авторы статьи отмечают, что на протяжении многих лет Twitter запускал, а затем приостанавливал создание зашифрованных сообщений несколько раз. Но теперь Маск настроен на развертывание шифрования в качестве главного приоритета Twitter 2.0.

"Должно быть так, что я не могу посмотреть ни на чьи личные сообщения, даже если кто-то приставит пистолет к моей голове", – заявил он сотрудникам.

The Verge напоминает, что в 2018 году Twitter предупредил пользователей, что некоторое количество личных сообщений между компаниями и их клиентами было доступно посторонним более года. В том же году правительство США обвиняло бывшего сотрудника соцсети в неправомерном доступе к пользовательским данным.