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Маск показал Twitter 2.0. Там будут зашифрованные сообщения и голосовые вызовы

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Приоритетом обновления Маск назвал безопасность личной переписки пользователей
Приоритетом обновления Маск назвал безопасность личной переписки пользователей
Фото: ЕРА

Владелец Twitter Илон Маск на встрече с сотрудниками в штаб-квартире компании в Сан-Франциско представил концепцию обновления соцсети. Об этом 22 ноября пишет The Verge.

По данным издания, Twitter 2.0 будет шифровать сообщения, в нем добавится возможность отправки зашифрованных видео и совершения звонков.

"Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности и не волнуясь об утечке данных из Twitter. Такое уже случалось несколько раз раньше", – сказал Маск на презентации.

Авторы статьи отмечают, что на протяжении многих лет Twitter запускал, а затем приостанавливал создание зашифрованных сообщений несколько раз. Но теперь Маск настроен на развертывание шифрования в качестве главного приоритета Twitter 2.0.

"Должно быть так, что я не могу посмотреть ни на чьи личные сообщения, даже если кто-то приставит пистолет к моей голове", – заявил он сотрудникам.

The Verge напоминает, что в 2018 году Twitter предупредил пользователей, что некоторое количество личных сообщений между компаниями и их клиентами было доступно посторонним более года. В том же году правительство США обвиняло бывшего сотрудника соцсети в неправомерном доступе к пользовательским данным.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Теги: США, социальные сети, Twitter, Илон Маск, обновление
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