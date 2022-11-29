Маск заявил, что Apple хочет удалить Twitter из App Store, и обвинил компанию в ненависти к свободе слова

"Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему", – написал он.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Также он заявил, что Apple прекратила рекламу в Twitter.

"Apple в основном прекратила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" – пишет Маск.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Маск также выступил против 30-процентного налога Apple на все покупки в App Store и заявил, что владелец App Store "подверг цензуре" других разработчиков.

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022