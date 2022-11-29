Маск заявил, что Apple хочет удалить Twitter из App Store, и обвинил компанию в ненависти к свободе слова

"Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему", – написал он.
Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Также он заявил, что Apple прекратила рекламу в Twitter.
"Apple в основном прекратила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" – пишет Маск.
Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America?— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Маск также выступил против 30-процентного налога Apple на все покупки в App Store и заявил, что владелец App Store "подверг цензуре" других разработчиков.
Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Who else has Apple censored? https://t.co/lZculFIkAX— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022
Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.
Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.
12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.
27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.
4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.