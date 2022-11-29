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Маск заявил, что Apple хочет удалить Twitter из App Store, и обвинил компанию в ненависти к свободе слова

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Маск заявил, что Apple прекратила рекламу в Twitter
Маск заявил, что Apple прекратила рекламу в Twitter
Фото: EPA

Новый владелец Twitter Илон Маск утверждает, что Apple угрожала убрать соцсеть из магазина приложений App Store.

"Apple также пригрозила убрать Twitter из своего App Store, но не сказала нам почему", – написал он.

Также он заявил, что Apple прекратила рекламу в Twitter.

"Apple в основном прекратила рекламу в Twitter. В Америке ненавидят свободу слова?" – пишет Маск.

Маск также выступил против 30-процентного налога Apple на все покупки в App Store и заявил, что владелец App Store "подверг цензуре" других разработчиков.

Контекст:

Маск объявил о покупке социальной сети в апреле по цене $54,20 за акцию, то есть $43,4 млрд за всю компанию. По его мнению, компания нуждается в преобразовании. 26 апреля стороны окончательно согласовали условия и договорились, что Маск купит Twitter за $44 млрд.

Затем Маск начал обвинять соцсеть в распространенности ботов на платформе и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 7 июня он опубликовал открытое письмо к Twitter с угрозой разорвать сделку, если не получит данные о ботах. Через месяц он сообщил, что компания так и не предоставила информацию о поддельных или спам-аккаунтах на платформе. Из-за этого он решил прекратить оформление сделки по покупке.

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Apple, Twitter, соцсети, Илон Маск, приложение
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