Результат протестов: Китай начал отменять политику "нулевого COVID"

Китай до последнего времени не отказывался от ковидных ограничений и массового тестирования Фото: ЕРА

Новые правила разрешают домашний карантин для бессимптомных пациентов и тех, кто переносит заболевание в легкой форме. Кроме того, Госсовет призвал "обеспечить нормальное функционирование общества и основных медицинских услуг", обращая внимание на то, что в районах, не отнесенных к категории высокого риска, не должно ограничиваться передвижение.

В жилых домах теперь запрещено блокировать пожарную лестницу, входы в квартиры или дома, жители могут эвакуироваться и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Также значительно сокращается применение QR-кодов, которые до сих пор были обязательными для входа в большинство общественных мест.

С 7 декабря также упрощаются правила поездок внутри Китая – путешественникам больше не нужен отрицательный тест в начале поездки и по прибытии в место назначения.

CNN связывает решение официального Пекина ослабить антиковидные меры с протестами, которые прошли во многих регионах страны. В Урумчи, одном из самых жестко контролируемых городов Китая, 25 ноября люди вышли на улицы, за несколько дней акция охватила не менее 16 крупных городов.

28 ноября китайские власти вывели большое количество полицейских подразделений на улицы Пекина, Шанхая, Чэнду и Уханя. Участники демонстраций, кроме антиковидных, выкрикивали и антиправительственные лозунги – "долой Компартию" и "долой Си Цзиньпина", отмечает телеканал.