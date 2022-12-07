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Результат протестов: Китай начал отменять политику "нулевого COVID"

Китай до последнего времени не отказывался от ковидных ограничений и массового тестирования
Китай до последнего времени не отказывался от ковидных ограничений и массового тестирования
Фото: ЕРА

Государственный совет Китая обнародовал 10 новых правил, ослабляющих некоторые антиковидные ограничения, известные как политика "нулевого коронавируса". Об этом 7 декабря сообщает CNN.

Новые правила разрешают домашний карантин для бессимптомных пациентов и тех, кто переносит заболевание в легкой форме. Кроме того, Госсовет призвал "обеспечить нормальное функционирование общества и основных медицинских услуг", обращая внимание на то, что в районах, не отнесенных к категории высокого риска, не должно ограничиваться передвижение.

В жилых домах теперь запрещено блокировать пожарную лестницу, входы в квартиры или дома, жители могут эвакуироваться и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Также значительно сокращается применение QR-кодов, которые до сих пор были обязательными для входа в большинство общественных мест.

С 7 декабря также упрощаются правила поездок внутри Китая – путешественникам больше не нужен отрицательный тест в начале поездки и по прибытии в место назначения. 

CNN связывает решение официального Пекина ослабить антиковидные меры с протестами, которые прошли во многих регионах страны. В Урумчи, одном из самых жестко контролируемых городов Китая, 25 ноября люди вышли на улицы, за несколько дней акция охватила не менее 16 крупных городов.

28 ноября китайские власти вывели большое количество полицейских подразделений на улицы Пекина, Шанхая, Чэнду и Уханя. Участники демонстраций, кроме антиковидных, выкрикивали и антиправительственные лозунги – "долой Компартию" и "долой Си Цзиньпина", отмечает телеканал.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За все время было зарегистрировано 639 млн случаев заражения COVID-19, отмечает ООН. В Китае – почти 9,7 млн случаев.

Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от "ковидных" ограничений и массового тестирования, пишет BBC. Несколько недель назад власти КНР решили пойти на некоторое ослабление ограничительных мер.

25 ноября сообщалось, что в Китае увеличивается количество случаев инфицирования COVID-19: за сутки было зафиксировано 32 695 новых случаев заболевания коронавирусом.

На выходных в ряде китайских городов прошли протесты против ограничительных мер, вводимых властями из-за роста заболеваемости COVID-19. В социальных сетях появлялись видео с акциями протеста, где говорилось, что они были сняты в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и по крайней мере в пяти других городах. Их быстро удаляли из соцсетей. 

Теги: Китай, протесты, Пекин, Шанхай, карантин, ограничения, коронавирус
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