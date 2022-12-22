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Российские и китайские военные корабли проводят учения в Восточно-Китайском море – минобороны РФ

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Ракетный крейсер "Варяг" был задействован в военно-морских учениях РФ и Китая
Ракетный крейсер "Варяг" был задействован в военно-морских учениях РФ и Китая
Фото: EPA

Российские и китайские военные корабли 21 декабря начали военно-морские учения "Морское взаимодействие 2022" в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В частности, 22 декабря они отработали совместные действия в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Associated Press

Маневры продолжили серию учений, которые отражают "растущее оборонное сотрудничество" между двумя странами, отметило агентство. 

По его информации, в учениях, в частности, приняли участие ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и два корвета Тихоокеанского флота. Кроме того, Китай задействовал два эсминца и дизельную подводную лодку. Российские и китайские самолеты также принимали участие.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, учения продлятся до 27 декабря.

"Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сообщили в минобороны РФ.

Контекст:

Военные связи между Москвой и Пекином укрепились после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин ввел свои войска в Украину, отметило Assotiated Press. Вектор их направленности – противостояние США и союзникам в Тихоокеанском регионе, отметило издание Defense Express.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ. 

Теги: Россия, Китай, военные, корабль, минобороны РФ, учения, корабли, сотрудничество
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