Российские и китайские военные корабли проводят учения в Восточно-Китайском море – минобороны РФ

Ракетный крейсер "Варяг" был задействован в военно-морских учениях РФ и Китая Фото: EPA

В частности, 22 декабря они отработали совместные действия в Восточно-Китайском море, сообщило агентство Associated Press.

Маневры продолжили серию учений, которые отражают "растущее оборонное сотрудничество" между двумя странами, отметило агентство.

По его информации, в учениях, в частности, приняли участие ракетный крейсер "Варяг", эсминец "Маршал Шапошников" и два корвета Тихоокеанского флота. Кроме того, Китай задействовал два эсминца и дизельную подводную лодку. Российские и китайские самолеты также принимали участие.

Как сообщила пресс-служба министерства обороны РФ, учения продлятся до 27 декабря.

"Основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сообщили в минобороны РФ.