TikTok активизирует усилия по заключению соглашения о безопасности с США

Владелец TikTok китайская компания ByteDance в течение последних трех лет стремилась заверить власти США в том, что они не предоставляют личные данные американских пользователей Китаю, а их контент не может быть использован Коммунистической партией Китая или любой другой организацией, находящейся под влиянием правительства этой страны.
Для этого компания договорилась с американской фирмой Oracle Corp о хранении данных пользователей приложения в Соединенных Штатах и с подразделением безопасности данных США для надзора за защитой данных и решений по модерации контента. По словам источника, знакомого с этим вопросом, компания потратила $1,5 млрд на расходы по найму и реорганизации для создания этого подразделения.
Но Пентагон, ФБР и ЦРУ по-прежнему выступают против соглашения о безопасности, согласно источникам. Они утверждают, что пользователи TikTok по-прежнему будут уязвимы, потому что приложение по-прежнему будет полагаться на технологию от ByteDance, которая также управляет китайским приложением для коротких видео Douyin.
Чтобы преодолеть эти препятствия, TikTok стремился предоставить новые уровни надзора правительству США. По словам источников, роль Oracle расширилась до обеспечения того, чтобы технологическая инфраструктура TikTok была отделена от ByteDance.
Согласно источникам, Oracle проверит как коды приложений, которые определяют внешний вид TikTok, так и коды серверов, которые обеспечивают такие функции, как поиск и рекомендации. Проверка будет проводиться в специализированных "центрах прозрачности".
Источники сообщили, что TikTok также предложил сформировать совет по доверенности. Такие советы состоят только из американских граждан и несут ответственность за повседневное ведение бизнеса иностранной компании в Штатах. Благодаря им секретная информация компании изолируется от иностранной эксплуатации, но материнская компания по-прежнему получает выгоду от любой прибыли, полученной ее дочерней компанией.
Бывший президент США Дональд Трамп в 2020 году пытался запретить доступ пользователей из США к TikTok. В частности, он требовал продать приложение американской компании. Переговоры о продаже американского сегмента TikTok велись с компаниями Twitter и Microsoft, еще одним возможным покупателем называли производителя программного обеспечения Oracle.
6 августа 2020-го Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от TikTok. Согласно документу, по истечении 45 дней должны были быть запрещены какие-либо сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая владеет TikTok.
В середине сентября ByteDance отказала компании Microsoft в покупке приложения, а 24 сентября ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.
В июне 2021 года новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа по блокировке TikTok, заменив его новым распоряжением. Согласно ему должен быть запущен процесс тщательной проверки того, представляют ли приложения, контролируемые иностранным государством, риски для национальной безопасности США и безопасности конфиденциальных личных данных американцев, пишет The Washington Post.
15 декабря 2022 года Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать китайское приложение TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. Законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей США.