В США могут запретить TikTok из-за опасений, что соцсеть может следить за американцами

TikTok может использоваться для наблюдения за американцами, считает сенатор Рубио Фото: depositphotos.com

Как сказано в проекте закона, есть опасения, что социальное медиа может быть "использовано для наблюдения за американцами, получения конфиденциальных данных о них или для распространения пропаганды".

В своем пресс-релизе Рубио подчеркнул, согласно законодательству КНР, китайская материнская компания TikTok – ByteDance – должна предоставлять все данные приложения Коммунистической партии Китая.

"Все – от директора ФБР до руководителей Федеральной комиссии по связи и экспертов по кибербезопасности – считают, что TikTok может использоваться для слежки за американцами", – написал он.

Сенатор отметил, проект закона "защитит американцев", блокируя и запрещая все транзакции любой социальной сети, находящейся под влиянием Китая, России и ряда других "вызывающих озабоченность" зарубежных стран.

Конгрессмены Майк Галлахер от Республиканской партии и Раджей Кришнамурти от Демократической представили сопутствующий проект закона в Палате представителей США.

"TikTok – это цифровой фентанил, который вызывает у американцев зависимость, собирает их данные и подвергает цензуре их новости. Это мощная медиакомпания, принадлежащая ByteDance, которая в конечном итоге отчитывается перед Коммунистической партией Китая – главным противником Америки. Разрешить приложению продолжать работать в США – это то же самое, что позволить СССР скупить New York Times, Washington Post и крупные вещательные сети во время холодной войны", – считает Галлахер.

В свою очередь демократ Кришнамурти заявил: важно, чтобы не позволить "враждебным силам" потенциально контролировать социальные сети.

"Проект закона является важным шагом в защите нашей нации от гнусной цифровой слежки и операций влияния тоталитарных режимов", – отметил он.

В ноябре на слушаниях в Конгрессе США директор ФБР Крис Рэй рассказал об опасностях TikTok и отметил риск того, что Пекин может использовать влияние TikTok на американских пользователей или для получения контроля над их электронными устройствами, отметил "Голос Америки".