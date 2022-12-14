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В США могут запретить TikTok из-за опасений, что соцсеть может следить за американцами

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TikTok может использоваться для наблюдения за американцами, считает сенатор Рубио
TikTok может использоваться для наблюдения за американцами, считает сенатор Рубио
Фото: depositphotos.com

Сенатор от Республиканской партии Марко Рубио зарегистрировал законопроект о запрете китайской социальной сети TikTok на электронных носителях американских пользователей. Об этом 13 сообщил сенатор в своем пресс-релизе.

Как сказано в проекте закона, есть опасения, что социальное медиа может быть "использовано для наблюдения за американцами, получения конфиденциальных данных о них или для распространения пропаганды".

В своем пресс-релизе Рубио подчеркнул, согласно законодательству КНР, китайская материнская компания TikTok – ByteDance – должна предоставлять все данные приложения Коммунистической партии Китая.

"Все – от директора ФБР до руководителей Федеральной комиссии по связи и экспертов по кибербезопасности – считают, что TikTok может использоваться для слежки за американцами", – написал он.

Сенатор отметил, проект закона "защитит американцев", блокируя и запрещая все транзакции любой социальной сети, находящейся под влиянием Китая, России и ряда других "вызывающих озабоченность" зарубежных стран.

Конгрессмены Майк Галлахер от Республиканской партии и Раджей Кришнамурти от Демократической представили сопутствующий проект закона в Палате представителей США.

"TikTok – это цифровой фентанил, который вызывает у американцев зависимость, собирает их данные и подвергает цензуре их новости. Это мощная медиакомпания, принадлежащая ByteDance, которая в конечном итоге отчитывается перед Коммунистической партией Китая – главным противником Америки. Разрешить приложению продолжать работать в США – это то же самое, что позволить СССР скупить New York Times, Washington Post и крупные вещательные сети во время холодной войны", – считает Галлахер.

В свою очередь демократ Кришнамурти заявил: важно, чтобы не позволить "враждебным силам" потенциально контролировать социальные сети.

"Проект закона является важным шагом в защите нашей нации от гнусной цифровой слежки и операций влияния тоталитарных режимов", – отметил он.

В ноябре на слушаниях в Конгрессе США директор ФБР Крис Рэй рассказал об опасностях TikTok и отметил риск того, что Пекин может использовать влияние TikTok на американских пользователей или для получения контроля над их электронными устройствами, отметил "Голос Америки".

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Он был запущен в 2018 году.

В 2020 году TikTok стал, по данным компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой, самым часто загружаемым приложением в мире, писала BBC. Аналитики считают, что на популярность приложения повлияла пандемия – она способствовала регистрации большого количества новых пользователей, в том числе публичных людей.

В сентябре прошлого года аудитория этой соцсети достигла 1 млрд активных пользователей.

Теги: Россия, США, Китай, социальные сети, СССР, Пекин, запрет, КНР, законодательство, соцсети, законопроект, приложение, кибербезопасность, слежка, TikTok, конгрессмены, зависимость
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