В Азербайджане заблокировали TikTok из-за роликов о конфликте с Арменией

Блокировка произошла после обострения вооруженного конфликта на азербайджано-армянской границе.

"В настоящее время на ресурсе социальной сети TikTok относительно проводимых боевых действий публикуется информация, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и имеет целью формирование ошибочного мнения в обществе", – говорится в заявлении.

Срок действия блокировки соцсети ведомство не назвало.

Служба безопасности призвала граждан не верить информации из соцсетей и доверять только официальным источникам.