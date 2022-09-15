В Азербайджане заблокировали TikTok из-за роликов о конфликте с Арменией

Блокировка произошла после обострения вооруженного конфликта на азербайджано-армянской границе.
"В настоящее время на ресурсе социальной сети TikTok относительно проводимых боевых действий публикуется информация, которая бросает тень на успехи нашей армии, содержит военную тайну и имеет целью формирование ошибочного мнения в обществе", – говорится в заявлении.
Срок действия блокировки соцсети ведомство не назвало.
Служба безопасности призвала граждан не верить информации из соцсетей и доверять только официальным источникам.
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.
Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом говорится в заявлении правительства Армении.
Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
В ходе конфликта обе стороны заявили о почти сотне погибших военнослужащих.