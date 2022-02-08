TikTok тестирует функции родительского контроля и возрастного рейтинга

TikTok планирует использовать стандарты оценки контента, уже используемые для фильмов и игр Фото: depositphotos.com

В TikTok рассказали, что проводят небольшой тест на то, как контент с рейтингом для взрослых можно ограничить для детей либо самими пользователями, либо их родителями и опекунами.

Компания заявила, что опирается на стандарты оценки контента, уже используемые для фильмов и игр. Во время тестирования соцсеть также проверит, хотят ли контентмейкеры указывать возрастной рейтинг для своих видео.

Как отмечает Reuters, TikTok решил усилить контроль за контентом на фоне тщательной проверки со стороны властей США после критики Instagram за вред психическому здоровью подростков.