TikTok обошел Google по посещаемости в мире в 2021 году – Cloudflare

В 2020 году TikTok был во второй пятерке Фото: ЕРА

"Google.com (который, среди прочего, включает карты, переводчик, фотографии, авиабилеты, книги и новости) завершил 2020 год как непобедимый лидер в нашем рейтинге – с сентября по декабрь прошлого года он всегда был на первом месте. Тогда TikTok.com занимал только седьмое или восьмое место. 2021 год продемонстрировал другую историю. 17 февраля 2021 года TikTok занял первое место за день. [...] После 10 августа 2021 года TikTok по большей части лидировал", – говорится в сообщении.

Скриншот: cloudflare.com

В пятерку самых посещаемых интернет-ресурсов вошли также Facebook.com, Microsoft.com и Apple.com.