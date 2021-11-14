Мужчина, который помог похищенной в США девушке, заявил, что сделал это не из-за жеста из TikTok

Ранее сообщалось, что мужчина позвонил в полицию из-за жеста из TikTok, который демонстрировала похищенная девушка Фото: depositphotos.com

50-летний Дэвид Айзек сказал, что позвонил в полицию после того, как на шоссе увидел в авто девушку, которая говорила "Помогите мне".

"Я не узнал жест. Она дважды сказала "Помогите мне". Думаю, она даже просила набрать 911... Похоже, она плакала. Я обогнал несколько машин. Она все время высовывала четыре пальца в окно [жест о помощи]", – сказал он.

На прошлой СМИ сообщали, что девушке удалось спастись благодаря популярному жесту из TikTok, который означает просьбу о помощи при домашнем насилии. Канал отмечает, что в офисе шерифа округа Лорел не ответили на просьбу о комментариях.

Однако неизвестно, звонил ли в полицию кто-то еще, кроме Айзека.