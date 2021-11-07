В США девушка спаслась от похитителя благодаря жесту из TikTok

Сигнал с просьбой о помощи можно подать одной рукой Фото: Halton Police / Twitter

Девушку объявили пропавшей без вести 2 ноября. Как она исчезла не уточняется, но известно, что с похитителем – 61-летним Джеймсом Гербертом Бриком – она проехала несколько штатов.

Мужчина отвез подростка к своим родственникам в Огайо. Но когда те поняли, что девушка несовершеннолетняя и объявлена в розыск, он уже уехал.

Когда они были в дороге, девушка находилась на заднем сиденье в автомобиле Toyota серебристого цвета. Водителю автомобиля, который ехал сзади, она показала жест, который увидела в TikTok, – его используют, чтобы сообщить о домашнем насилии и о том, что нужна помощь.

Мужчина понял сигнал и, когда Toyota продолжала движение по шоссе, последовал за ней и сообщил диспетчеру службы 911 о ее местонахождении. Полицейские остановили машину, когда она выезжала с шоссе недалеко от Лондона (город в Кентукки).

Брика арестовали и отправили под стражу с залогом в $10 тыс. Когда следователи осматривали его вещи, то нашли на телефоне фото несовершеннолетней сексуального характера.

В офисе шерифа не уточнили, какой именно жест показала подросток, но, скорее всего, это был международный универсальный сигнал помощи при домашнем насилии или других бедствиях, его можно подать одной рукой. Чтобы это сделать нужно:

поднять руку ладонью к другому человеку;

загнуть большой палец в ладонь;

сложить пальцы над большим пальцем.