ГОРДОН
 
 
МИР

В США девушка спаслась от похитителя благодаря жесту из TikTok

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сигнал с просьбой о помощи можно подать одной рукой
Сигнал с просьбой о помощи можно подать одной рукой
Фото: Halton Police / Twitter

В американском штате Кентукки 16-летнюю девушку, пропавшую без вести, смогли разыскать после того, как она привлекла внимание водителя с помощью жеста, который увидела в TikTok. Об этом сообщили USA Today и Associated Press.

Девушку объявили пропавшей без вести 2 ноября. Как она исчезла не уточняется, но известно, что с похитителем – 61-летним Джеймсом Гербертом Бриком – она проехала несколько штатов.

Мужчина отвез подростка к своим родственникам в Огайо. Но когда те поняли, что девушка несовершеннолетняя и объявлена в розыск, он уже уехал.

Когда они были в дороге, девушка находилась на заднем сиденье в автомобиле Toyota серебристого цвета. Водителю автомобиля, который ехал сзади, она показала жест, который увидела в TikTok, – его используют, чтобы сообщить о домашнем насилии и о том, что нужна помощь.

Мужчина понял сигнал и, когда Toyota продолжала движение по шоссе, последовал за ней и сообщил диспетчеру службы 911 о ее местонахождении. Полицейские остановили машину, когда она выезжала с шоссе недалеко от Лондона (город в Кентукки).

Брика арестовали и отправили под стражу с залогом в $10 тыс. Когда следователи осматривали его вещи, то нашли на телефоне фото несовершеннолетней сексуального характера.

В офисе шерифа не уточнили, какой именно жест показала подросток, но, скорее всего, это был международный универсальный сигнал помощи при домашнем насилии или других бедствиях, его можно подать одной рукой. Чтобы это сделать нужно:

  • поднять руку ладонью к другому человеку;
  • загнуть большой палец в ладонь;
  • сложить пальцы над большим пальцем.
Теги: США, похищение, подростки, Кентукки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (186287)
2
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (150971)
3
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат (72658)
4
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (63154)
5
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (59093)
6
"Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает (53179)
7
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (51856)
8
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе (51623)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS