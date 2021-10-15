Во Львове злоумышленники похитили женщину и требовали за нее выкуп €2 млн – полиция

Правоохранители рассказали, что с заявлением к ним обратился ее отец.

"По словам заявителя, жителя Червонограда, злоумышленники похитили его 19-летнюю дочь во Львове, удерживают ее в неизвестном месте и требуют за освобождение девушки €2 млн. Похитители также угрожали отцу, что он больше никогда не увидит свою дочь, если не передаст им указанную сумму", – говорится в сообщении.

По словам начальника полиции Львовской области Александра Шляховского, оперативные мероприятия позволили установить, что похищенную удерживают в квартире в одном из домов на львовской улице Городоцкой, после чего "полицейские освободили девушку и задержали похитителей".

Злоумышленниками оказались трое жителей Червонограда, отметили в полиции.

"Освобожденная девушка жива и невредима – с ней работает психолог", – объяснили в ведомстве.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

По данным Zaxid.net, мужчина, у которого похищали дочь, владеет мебельной фабрикой в Червонограде.