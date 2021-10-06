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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Винницкой области трое злоумышленников похитили и ограбили мужчину – МВД

Полиция расследует инцидент как разбой
Полиция расследует инцидент как разбой
Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Юхимовка Винницкой области полиция задержала трех человек, которых подозревают в разбое и похищении человека в Шаргороде. Об этом 4 октября проинформировало Министерство внутренних дел Украины, само задержание произошло 1 октября.

"29-летний пострадавший обратился в полицию около 14.00. По словам заявителя, когда он ночью возвращался домой, возле него остановился автомобиль Opel Vectra иностранной регистрации, в котором находились трое незнакомых ему мужчин. Угрожая оружием, они силой заставили мужчину сесть к ним в машину, связали ему руки, надели на голову мешок, вывезли за город, где избили и отобрали денежные средства, телефон и другие личные вещи", – говорится в сообщении.

В ходе расследования полиция задержала трех мужчин в возрасте 20, 23 и 26 лет. В Юхимовке они проживали, находясь на заработках, отметили правоохранители.

"Они привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления. Во время проведения обыска в их автомобиле полицейские изъяли похищенные личные вещи потерпевшего", – рассказали в МВД.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Всем трем задержанным уже сообщили о подозрении, суд отправил их под арест на 60 суток, уточнили в ведомстве.

Теги: МВД, арест, похищение, обыск, расследование, уголовное производство, автомобиль, Opel, разбой, мужчины, Шаргород
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