Афганистан отзывает дипломатов из Пакистана. В столице этой страны похитили и пытали дочь афганского посла

Вместе с послом из пакистанской столицы Исламабада на родину отозвали высокопоставленных дипломатов. Их ранг и количество в МИД не уточнили.

Дипломаты вернутся в Пакистан после устранения всех угроз их безопасности, включая арест и суд над виновными в похищении.

МИД Пакистана назвал решение афганских властей "прискорбным и достойным сожаления".

"Сообщение о похищении и нападении на дочь посла в Исламабаде расследуется и отслеживается на самом высоком уровне по указанию премьер-министра. Безопасность посла, его семьи, персонала посольства и консульства Афганистана в Пакистане усилили. Мы надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит решение", – говорится в сообщении.