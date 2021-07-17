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В столице Пакистана похитили дочь посла Афганистана, ее пытали несколько часов

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Диппредставительства в Исламабаде в основном расположены в хорошо укрепленном анклаве
Диппредставительства в Исламабаде в основном расположены в хорошо укрепленном анклаве
Фото: ЕРА

Неизвестные похитили в столице Пакистана Исламабаде 16 июля дочь посла Афганистана по имени Силсилу Алихил и подвергли ее жестоким пыткам. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Афганистана.

Девушку удерживали несколько часов и в итоге отпустили. Сейчас дочь посла находится в больнице.

"МИД решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую обеспокоенность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских миссий в Пакистане", – отметило министерство.

МИД Афганистана призвал правительство Пакистана немедленно принять меры, чтобы обеспечить полную безопасность посольства и консульства Афганистана, иммунитет дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и конвенциями.

В МИД Пакистана уточнили, что на дочь посла напали, когда она ехала на арендованном автомобиле. Инцидент чиновники назвали "тревожным" и заявили, что полиция начала расследование. Безопасность посла Афганистана и его семьи усилили.

Associated Press со ссылкой на медицинский отчет указало, что Алихил сильно избили. Она получила удары по голове, на ее запястьях и ногах были следы от веревки. Дочке посла назначили рентген, поскольку врачи подозревали, что у нее переломано несколько костей. Похитители удерживали ее более пяти часов, сообщило агентство.

Контекст:

Отношения между Пакистаном и Афганистаном полны подозрений и неприязни, заметило Associated Press. Страны регулярно обвиняют друг друга в поддержке боевиков. Афганистан утверждает, что Пакистан отправляет воевать в Афганистан тысячи джихадистов и предоставляет убежище талибам.

Пакистан обвиняет Кабул в укрывательстве группировок "Техрик-е Талибан Пакистан", пакистанского крыла "Талибана" и сепаратистской армии освобождения Белуджистана.

В Исламабаде находятся все дипломатические представительства, большинство из них расположены в хорошо укрепленном анклаве, пишет The Guardian. Афганская миссия находится за пределами этого анклава.

Теги: Пакистан, Афганистан, полиция, Талибан, талибы, Кабул, консульство, дипломаты, Белуджистан
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