В столице Пакистана похитили дочь посла Афганистана, ее пытали несколько часов

Диппредставительства в Исламабаде в основном расположены в хорошо укрепленном анклаве Фото: ЕРА

Девушку удерживали несколько часов и в итоге отпустили. Сейчас дочь посла находится в больнице.

"МИД решительно осуждает этот гнусный акт и выражает глубокую обеспокоенность по поводу безопасности дипломатов, их семей и сотрудников афганских политических и консульских миссий в Пакистане", – отметило министерство.

МИД Афганистана призвал правительство Пакистана немедленно принять меры, чтобы обеспечить полную безопасность посольства и консульства Афганистана, иммунитет дипломатов страны и их семей в соответствии с международными договорами и конвенциями.

В МИД Пакистана уточнили, что на дочь посла напали, когда она ехала на арендованном автомобиле. Инцидент чиновники назвали "тревожным" и заявили, что полиция начала расследование. Безопасность посла Афганистана и его семьи усилили.

Associated Press со ссылкой на медицинский отчет указало, что Алихил сильно избили. Она получила удары по голове, на ее запястьях и ногах были следы от веревки. Дочке посла назначили рентген, поскольку врачи подозревали, что у нее переломано несколько костей. Похитители удерживали ее более пяти часов, сообщило агентство.