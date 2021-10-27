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ПРОИСШЕСТВИЯ

Трое сотрудников СБУ похитили и избивали иностранца, требуя $200 тыс., он расплатился с ними биткоинами – ГБР

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Фото: ssu.gov.ua (архив)

Государственное бюро расследований подозревает трех сотрудников Службы безопасности Украины в похищении и пытках иностранца – представителя IT-сферы. Об этом пресс-служба ГБР проинформировала 27 октября.

По данным Госбюро, двое сотрудников центрального аппарата СБУ и один сотрудник территориального управления в 2020 году задержали мужчину, которого якобы разыскивает Россия за совершение преступления на ее территории. 

"Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требовали у него $200 тыс. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда похитили его личное имущество, которое присвоили. Задержанный не имел такой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции", – сказано в релизе. 

В августе сотрудников СБУ по решению суда отстранили о работы, всем троимм избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже одному из них в связи с нарушением обязательств, которые определил суд, меру пресечения ужесточили – его отправили в СИЗО, сообщили в ГБР. 

Фигурантам сообщили о подозрении по статьям о насильственном исчезновении, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества, сказано в релизе. 

В ГБР не сообщали имен пострадавшего и фигурантов, также не уточнялось, где произошло преступление. Однако издание Police Control Ukraine в сентябре писало о похожем инциденте. По информации источников СМИ, речь идет о сотрудниках кибердепартамента СБУ.

Они 1 октября 2020 года на Михайловской площади в Киеве затолкали в автомобиль предпринимателя, который занимается торговлей криптовалютой на биржах, пишет издание. Потом сотрудники СБУ якобы вывезли похищенного в лес вблизи Парковой дороги в Киеве и там избивали его в течение полутора часов, после чего доставили в Шевченковское отделение полиции. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, арест, пытки, Государственное бюро расследований, иностранцы, вымогательство, биткоин, Нацполиция, IT-сфера, ГБР
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