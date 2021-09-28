Instagram приостановил разработку детской версии соцсети

По его словам, Instagram Kids должен был создать безопасное пространство для детей – чтобы они не врали о своем возрасте для регистрации на сайте.

Детская версия будет требовать разрешения родителей для входа. Контент и функции этой версии будут соответствовать возрасту детей до 13 лет. Также родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении, кто может отправлять детям сообщения, подписываться на них и на кого могут подписаться дети.

О приостановлении Instagram Kids стало известно через несколько дней после публикации закрытого исследования компании о влиянии соцсети на девушек-подростков в издании The Wall Street Journal.

В частности, оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с другими, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.

Руководитель направления исследований Facebook Пратити Райчудгури 26 сентября заявила, что The Wall Street Journal неправильно интерпретировало исследование соцсети. В частности она сказала, что в опросе участвовали всего 40 девушек, и он был сфокусирован на негативных сторонах Instagram.

Моссури в свою очередь добавил в Twitter, что разработке Instagram Kids помешали в том числе, публикация The Wall Street Journal и сообщения СМИ о детской версии соцсети "задолго до того, как мы сами знали, во что она выльется".