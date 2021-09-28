Instagram приостановил разработку детской версии соцсети

По его словам, Instagram Kids должен был создать безопасное пространство для детей – чтобы они не врали о своем возрасте для регистрации на сайте.
Детская версия будет требовать разрешения родителей для входа. Контент и функции этой версии будут соответствовать возрасту детей до 13 лет. Также родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении, кто может отправлять детям сообщения, подписываться на них и на кого могут подписаться дети.
О приостановлении Instagram Kids стало известно через несколько дней после публикации закрытого исследования компании о влиянии соцсети на девушек-подростков в издании The Wall Street Journal.
В частности, оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с другими, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.
Руководитель направления исследований Facebook Пратити Райчудгури 26 сентября заявила, что The Wall Street Journal неправильно интерпретировало исследование соцсети. В частности она сказала, что в опросе участвовали всего 40 девушек, и он был сфокусирован на негативных сторонах Instagram.
Моссури в свою очередь добавил в Twitter, что разработке Instagram Kids помешали в том числе, публикация The Wall Street Journal и сообщения СМИ о детской версии соцсети "задолго до того, как мы сами знали, во что она выльется".
But the project leaked way before we knew what it would be. People feared the worst, and we had few answers at that stage. Recent WSJ reporting caused even greater concern. It’s clear we need to take more time on this.— Adam Mosseri * (@mosseri) September 27, 2021