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Instagram приостановил разработку детской версии соцсети

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Instagram Kids должен был создать безопасное пространство для детей
Instagram Kids должен был создать безопасное пространство для детей
Фото: depositphotos.com

Соцсеть Instagram приостановила работу над своей детской версией для пользователей в возрасте до 13 лет. Об этом 27 сентября сообщил руководитель Instagram Адам Моссери в блоге соцсети.

По его словам, Instagram Kids должен был создать безопасное пространство для детей – чтобы они не врали о своем возрасте для регистрации на сайте. 

Детская версия будет требовать разрешения родителей для входа. Контент и функции этой версии будут соответствовать возрасту детей до 13 лет. Также родители смогут контролировать время, которое их дети проводят в приложении, кто может отправлять детям сообщения, подписываться на них и на кого могут подписаться дети.

О приостановлении Instagram Kids стало известно через несколько дней после публикации закрытого исследования компании о влиянии соцсети на девушек-подростков в издании The Wall Street Journal.

В частности, оно показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с другими, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.

Руководитель направления исследований Facebook Пратити Райчудгури 26 сентября заявила, что The Wall Street Journal неправильно интерпретировало исследование соцсети. В частности она сказала, что в опросе участвовали всего 40 девушек, и он был сфокусирован на негативных сторонах Instagram.

Моссури в свою очередь добавил в Twitter, что разработке Instagram Kids помешали в том числе, публикация The Wall Street Journal и сообщения СМИ о детской версии соцсети "задолго до того, как мы сами знали, во что она выльется".

Теги: Instagram, дети, соцсети
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