В Instagram появилась функция, при помощи которой можно ограничить демонстрацию неприемлемого контента

Возможность увеличить объемы демонстрируемых неприемлемых постов будет доступна только пользователям старше 18 лет Фото: depositphotos.com

"Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется", – говорится в сообщении.

Под неприемлемым контентом подразумеваются посты сексуального характера или те, которые содержат насилие.

Выбрав необходимые настройки, пользователи смогут сами решать, какое количество подобного контента будет отображаться в их ленте.

Для этого необходимо выбрать "Настройки" – "Учетная запись" – "Ограничить потенциально неприемлемый контент".

При этом возможность увеличить объемы демонстрируемых неприемлемых постов будет доступна только пользователям старше 18 лет.