"Храбрая ты наша". "Любая блажь, дурь – все ради лайков". Подольская позировала с питоном на шее ради поста в Instagram

Она позировала в кадре, придерживая тело питона двумя руками.

"Не могу сказать, что мы подружились. Вначале я просто визжала, но любовь к Instagram победила мой ужас перед питоном Али. Мне сказали, что он не голодный и меня не тронет", – подписала снимок Подольская.

В другой публикации она отметила, что фото с питоном сделала на дне рождения у жены российского ведущего Дмитрия Диброва Полины.

"Храбрая ты наша", – отреагировали фолловеры.

"Любая блажь, дурь – все ради лайков и выставления напоказ всей своей жизни в параллельной реальности в Instagram, все ради того, чтобы быть как все – в моде", – написали в комментариях пользователи сети.

"Смело", – оценили фото Подольской фаны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)



