TikTok начал тестировать платные подписки

Какие-либо подробности платной подписки в TikTok пока не раскрывают Фото: depositphotos.com

Какие-либо подробности этого нововведения в компании пока не раскрывают. Кизер отметил только, что в компании "всегда думают о новых способах принести пользу крупному сообществу".

Если платные подписки все же введут, то это будет последний шаг TikTok, который поможет контентмейкерам монетизировать свой контент, считают журналисты.

Ранее компания представила программу Creator Next, в которой есть инструменты для заработка на контенте. С ее помощью пользователи могут отправлять чаевые блогерам.