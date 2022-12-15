Сенат США одобрил запрет TikTok на устройствах, которыми пользуются госработники

Законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей США, прежде чем его передадут на утверждение президенту США Джо Байдену.

Палате представителей необходимо будет принять законопроект Сената до окончания текущей сессии Конгресса, которая ожидается на следующей неделе.

Как отмечает Reuters, это голосование является последним действием со стороны американских законодателей по ограничению работы китайских компаний на фоне опасений национальной безопасности, что Пекин может использовать их для шпионажа за американцами.

Автором законопроекта является сенатор из Миссури, республиканец Джош Хоули.

"TikTok – это троянский конь для Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск для безопасности Соединенных Штатов, и до тех пор, пока они не будут вынуждены полностью разорвать отношения с Китаем, им не место в правительственных программах", – сказал Хоули.

Однако документ о запрете предусматривает исключения для "правоохранительной деятельности, интересов и деятельности национальной безопасности, а также исследователей безопасности" при определенных обстоятельствах.