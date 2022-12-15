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Сенат США одобрил запрет TikTok на устройствах, которыми пользуются госработники

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Законопроект относительно TikTok еще должен быть одобрен Палатой представителей США
Законопроект относительно TikTok еще должен быть одобрен Палатой представителей США
Фото: depositphotos.com

Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать китайское приложение TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей США, прежде чем его передадут на утверждение президенту США Джо Байдену.

Палате представителей необходимо будет принять законопроект Сената до окончания текущей сессии Конгресса, которая ожидается на следующей неделе.

Как отмечает Reuters, это голосование является последним действием со стороны американских законодателей по ограничению работы китайских компаний на фоне опасений национальной безопасности, что Пекин может использовать их для шпионажа за американцами.

Автором законопроекта является сенатор из Миссури, республиканец Джош Хоули.

"TikTok – это троянский конь для Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск для безопасности Соединенных Штатов, и до тех пор, пока они не будут вынуждены полностью разорвать отношения с Китаем, им не место в правительственных программах", – сказал Хоули.

Однако документ о запрете предусматривает исключения для "правоохранительной деятельности, интересов и деятельности национальной безопасности, а также исследователей безопасности" при определенных обстоятельствах.

Контекст:

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Он был запущен в 2018 году.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2020 году пытался запретить доступ пользователей из США к TikTok. В частности, он требовал продать приложение американской компании. Переговоры о продаже американского сегмента TikTok велись с компаниями Twitter и Microsoft, еще одним возможным покупателем называли производителя программного обеспечения Oracle.

6 августа 2020-го Трамп подписал указ об устранении угроз, исходящих от TikTok. Согласно документу, по истечении 45 дней должны были быть запрещены какие-либо сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd., которая владеет TikTok. 

В середине сентября ByteDance отказала компании Microsoft в покупке приложения, а 24 сентября ByteDance подала в суд на администрацию Трампа из-за указа о запрете доступа для пользователей из США.

В июне 2021 года новый президент США Джо Байден отменил указ Трампа по блокировке TikTok, заменив его новым распоряжением. Согласно ему должен быть запущен процесс тщательной проверки того, представляют ли приложения, контролируемые иностранным государством, риски для национальной безопасности США и безопасности конфиденциальных личных данных американцев, пишет The Washington Post.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, запрет, Сенат США, соцсети, законопроект, документы, TikTok
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