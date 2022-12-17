Глава ЦРУ призвал американцев, которые используют TikTok, быть очень осторожными

Он подтвердил, что использование социальной сети является угрозой национальной безопасности. Бернс считает, что китайское правительство может настаивать на извлечении частных данных многих пользователей TikTok. У властей США есть "искренняя озабоченность" по этому поводу, добавил он.

15 декабря Сенат США единогласно проголосовал за законопроект, запрещающий использовать китайское приложение TikTok на устройствах, которые принадлежат федеральным работникам. Законопроект еще должен быть одобрен Палатой представителей США.

"TikTok – это троянский конь для Коммунистической партии Китая. Это серьезный риск для безопасности Соединенных Штатов, и до тех пор, пока они не будут вынуждены полностью разорвать отношения с Китаем, им не место в правительственных программах", – заявил автор законопроекта, сенатор от республиканцев Джош Хоули.

Кроме того, TikTok могут запретить и для остальных американцев. Соответствующий законопроект зарегистрировал сенатор от Республиканской партии Марко Рубио.

В своем пресс-релизе Рубио подчеркнул, что согласно законодательству КНР, китайская материнская компания TikTok – ByteDance – должна предоставлять все данные приложения Коммунистической партии Китая.

"Все – от директора ФБР до руководителей Федеральной комиссии по связи и экспертов по кибербезопасности – считают, что TikTok может использоваться для слежки за американцами", – написал он.